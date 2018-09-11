Официальная фотогалерея BMW X2 M35i

Мощный компактный Sports Activity Coupe

Широкая двойная решетка радиатора нового BMW X2 M35i отличается рамкой с особой отделкой цвета «Серый Церий», создающей яркий визуальный эффект. Контур передних воздухозаборников и внешних боковых зеркал, а также задний спойлер М и два выхлопных патрубка выполнены в той же цветовой гамме.

Самый мощный 2-литровый двигатель с технологией BMW TwinPower Turbo

Устанавливаемый на новый BMW X2 M35i 4-цилиндровый бензиновый двигатель с технологией BMW TwinPower Turbo обладает невероятной мощностью в 225 кВт (306 л.с.) и во многом превосходит своих предшественников. Логотип «М» на кузове автомобиля указывает на впечатляющую динамику и точность в управлении, характерную для всех представителей линейки M Performance. За созданием этого автомобиля стоит знаменитое спортивное подразделение BMW M GmbH, использующее свои самые передовые технологии из мира автоспорта при разработке всех компонентов.

Представленный в новом BMW X2 M35i двухлитровый силовой агрегат с технологией BMW TwinPower Turbo – первый 4-цилиндровый двигатель в исполнении M Performance. Он также является самым мощным в линейке моторов BMW подобного типа. Мощность в 225 кВт (306 л.с.) и максимальный крутящий момент 450 Нм поражают воображение.

Интеллектуальная система полного привода xDrive в базовой комплектации в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой Steptronic, доработанной настройками M Performance и функцией Launch Control, обеспечивают идеальную передачу мощности от двигателя на колеса без каких-либо потерь. Благодаря этим особенностям BMW X2 M35i способен разгоняться с места до 100 км/ч за поразительные 4,9 секунды, а новая система охлаждения гарантирует стабильную работу двигателя.

Выдающаяся динамика благодаря особым М деталям

Будучи типичным представителем автомобилей M Performance, новый BMW X2 M35i, помимо мощного двигателя, оснащен адаптивной спортивной подвеской M, которая была значительно оптимизирована, чтобы обуздать по истине горячий характер модели. На выбор доступны два настраиваемых вручную режима работы подвески, что обеспечивает водителю невероятный комфорт за рулем, а автомобилю – спортивную резвость.

Одна из главных технических особенностей новинки –дифференциал М Sport переднего моста, который впервые устанавливается на модели M Performance. В режиме динамичного вождения он оптимизирует сцепление колес с дорожным покрытием и курсовую устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов.

Тормозная система М Sport с фиксированными суппортами темно-синего цвета с эффектом «металлик» и 18″ стальными дисками спереди позволяет сократить тормозной путь даже при движении на высоких скоростях.

Спортивная система рулевого управления М и подвеска были также оптимизированы. Первая благодаря специальным настройкам стала более отзывчива к действиям водителя и обеспечивает максимальное удовольствие за рулем нового BMW X2 M35i. Устанавливаемая в качестве стандартного оборудования адаптивная спортивная подвеска М отличается более жесткими пружинами и специально настроенными амортизаторами. Изменениям подверглась также конструкция заднего моста. Опционально доступна подвеска с адаптивными пружинами и амортизаторами с двумя настраиваемыми вручную режимами работы.

Новый дизайн экстерьера с элементами M Performance

Спортивный характер нового BMW X2 M35i подчеркивает и дизайн экстерьера с многочисленными элементами M Performance в цвете «Серый Церий», входящими в состав пакета X2 M Sport.

Главным визуальным элементом передней части автомобиля являются фары дальнего света и противотуманные фары с технологией full HD, двойная решетка радиатора в исполнении «Серый Церий» и новые боковые воздухозаборники того же цвета, обеспечивающие оптимальное охлаждение тормозной системы и двигателя. Корпуса внешних зеркал выполнены в цвете «Серый Церий».

Задняя часть автомобиля отличается спойлером М и выхлопной системой M Sport с двойными патрубками (каждый по 100 мм в диаметре). Благодаря адаптивному глушителю, выхлопная система BMW X2 M35i производит глубокий, насыщенный звук, характерный для спортивных автомобилей.

Впечатляющий дизайн экстерьера дополняют стильные колесные диски. В базовой комплектации новинка оснащается 19″ легкосплавными дисками 715 M. Опционально доступны 20″ легкосплавные диски 721 M или в двухцветном исполнении «Серый Церий».

Эксклюзивные сиденья М Sport обеспечивают непревзойденный комфорт и боковую поддержку

Интерьер нового BMW X2 M35i также выдержан в спортивном стиле. Как и в экстерьере, основой для дизайна послужил пакет M Sport. Уже в стандартную комплектацию входит кожаное спортивное рулевое колесо M с подрулевыми переключателями передач и накладки на пороги передних дверей с логотипом «M35i».

Опционально предлагаются новые спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира, обеспечивающие идеальную боковую поддержку в крутых поворотах. Встроенные подголовники обеспечивают максимальный комфорт и безопасность. Для спортивных сидений доступны три варианта обивки: комбинированная обивка из ткани и Алькантары цвета «Антрацит» со специальной прострочкой в виде шестиугольникови контрастным швом в синем цвете M, кожа Dakota с перфорацией в цвете «Красная Магма» и контрастным швом черного цвета, а также кожа Dakota с перфорацией в цвете «Антрацит». Также предлагаются подходящие по цвету ремни безопасности M.

Инновационные цифровые решения для ультрасовременных технологий

В дополнение к бескомпромиссной спортивности как в управлении, так и в дизайне, новый BMW X2 M35i выводит цифровые системы взаимодействия водителя с автомобилем на качественно новый уровень.



Например, полноцветный проекционный дисплей, доступный в качестве опции, предлагает беспрецедентный для этого сегмента автомобилей диапазон отображения. При желании, можно установить последнее поколение сервисов BMW ConnectedDrive. Также опционально доступна беспроводная система Apple CarPlay. Набор систем помощи водителю включает адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках для меньшей утомляемости, а также опциональный ассистент парковки.

Начало производства нового BMW X2 M35i запланировано на ноябрь 2018.