Мать президента Молдавии серьезно пострадала после ДТП с грузовиком

Мать президента Молдавии серьезно пострадала после ДТП с грузовиком
Сентябрь 11 08:05 2018

Сам Игорь Додон отделался царапинами и синяками

Мать президента Молдавии Игоря Додона серьезно пострадала после ДТП с президентским кортежем. Об этом сообщает молдавский портал Unimedia со ссылкой на собственные источники.

ДТП Игорь Додон

По данным портала, женщина получила несколько переломов, ее отправили в больницу скорой помощи. В Службе государственной охраны страны сообщили, что Додон не получил серьезных травм в результате ДТП, отделавшись царапинами и синяками.

ДТП Игорь Додон

Раннее сообщалось, что кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП на трассе Страшены-Калараш. Автомобили столкнулись с грузовиком, после чего один из них перевернулся.

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AMSRUS
AMSRUS

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