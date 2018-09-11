Chevrolet Captiva выводится из производства компании GM Uzbekistan

На заводе GM Uzbekistan в Узбекистане прекращается сборка модели Chevrolet Captiva

Об этом сообщили в пресс-службе компании 10 сентября.

Данное решение было принято в рамках глобальной стратегии компании General Motors. Также с 10 сентября более не принимаются заявки на приобретение данного автомобиля, сообщил источник.

Кроссовер поступил на рынок Узбекистана в октябре 2007 года. В 2011 и 2017 году Chevrolet Captiva был обновлен. Также отметим, что в конце прошлого месяца автомобили GM Uzbekistan выросли в цене в среднем на 7,7%.