Chevrolet Captiva выводится из производства компании GM Uzbekistan

Chevrolet Captiva выводится из производства компании GM Uzbekistan
Сентябрь 11 13:06 2018

На заводе GM Uzbekistan в Узбекистане прекращается сборка модели Chevrolet Captiva

Об этом сообщили в пресс-службе компании 10 сентября.

Данное решение было принято в рамках глобальной стратегии компании General Motors. Также с 10 сентября более не принимаются заявки на приобретение данного автомобиля, сообщил источник.

Кроссовер поступил на рынок Узбекистана в октябре 2007 года. В 2011 и 2017 году Chevrolet Captiva был обновлен. Также отметим, что в конце прошлого месяца автомобили GM Uzbekistan выросли в цене в среднем на 7,7%.

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AMSRUS
AMSRUS

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