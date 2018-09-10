Южноуралец построил вездеход-монстр с мотором от Lexus Спортпрототип «Рыжая бестия» создал златоустовец Вячеслав Галузин за два года

Спортпрототип «Рыжая бестия» создал златоустовец Вячеслав Галузин за два года

Какая из сухопутных машин обладает наилучшей проходимостью? Вероятно, это «Витязь» — очень дорогой полувоенный гусеничный вездеход. Но наш сегодняшний герой тоже претендует на этот титул, по крайней мере, среди колёсных машин.

«Рыжая бестия» — один из 50 самых необычных внедорожников, которые примут участие в этапе соревнований Rainforest Challenge. Их все можно будет увидеть 14 и 15 сентября в Челябинске.

— Я сразу залюбовался «Бестией» в профиль: обратите внимание, что крайние точки — это не бампера или рама, а колёса. Она может подъехать к стенке и подняться… пока не «кувыркнётся», — добавляет создатель и гонщик Вячеслав Галузин.

Такие прототипы строят в почти безлимитном режиме. Ограничением является лишь техрегламент соревнований, для которых они предназначены, но, судя по «Рыжей бестии», регламент не слишком строг — можно почти всё.

Какой именно просвет под мостами, владелец не измерял, говорит, это не самый принципиальный параметр. Мы сошлись, что полметра тут есть. Важнее нулевые свесы и большое расстояние от земли до центра базы. Тем более при штурме сильных изломов помогают гулливерские ходы подвески.

Полный привод лишён центрального дифференциала — то есть оси соединены жёстко, что исключает взаимное проскальзывание. Приводы на мосты — карданными валами.

Колёсные редукторы, с одной стороны, увеличивают дорожный просвет, с другой — крутящий момент на колёсах. Понижающей передачи у машины нет: при таком каскаде редукторов она и не нужна.

Мосты от «Волги» с мощными буксировочными петлями привлекают внимание гидроцилиндрами рулевого управления. Механической связи между рулем и колёсами нет — только гидравлическая.

Поэтому при езде по асфальту нужно привыкнуть к специфике и возможным подруливаниям. Для серийных машин такая конструкция вообще запрещена. Зато она снижает удары по пальцам при агрессивной атаке бездорожья и позволяет сделать машину полноуправляемой.

Отдельным рычагом задние колёса можно повернуть независимо от передних: в противофазе они снижают радиус разворота, при синхронном повороте позволяют ехать «крабом». Владислав говорит, что эта особенность очень выручает на бездорожье, например, при выезде задним ходом.

Основные элементы подвески — очень длинные продольные рычаги, точки крепления которых находятся практически в центре автомобиля — в гражданских машинах таких вольностей не встретишь. А ход подвески весьма важен для проходимости по сложному рельефу.

Вкупе с длиннющими стойками-амортизаторами это позволяет колёсам двигаться с метровой амплитудой. Стойки, кстати, регулируемые: они настраиваются по жёсткости и длине. Например, автомобиль можно опустить для снижения центра масс, что полезно при атаке уклонов.

Регулируется и давление в шинах, а система централизованной подкачки восстанавливает его за пару минут после проезда, скажем, болота. Правда, для профессионального штурма топей нужны всё же другие шины — эти больше для камней и косогоров.

Вячеслав демонстрирует заплатку: за счёт подкачки удалось дотянуть до цели даже после серьёзного пробоя шины.

Двигатель V8 (3UZ-FE) от Lexus мощностью под 300 л.с. (!) аккуратно спрятан в передней части машины и почти потерялся в «челюсти» этого великана: изначально кажется, что мотор у неё позади.

Шноркель позволяет ездить по воде буквально под крышу, но проблема в другом: тогда вода заливает салон.

— Нормальное явление, — комментирует Вячеслав. — Особенно в холода, наверное, неприятно, — говорю. — Да бог с ними, с холодами: когда с поверхности болота льется торф, грязь и лягушки — вот что неприятно, — смеётся он.

В салоне — приятный минимализм и ничего маркого. Штурманская рация позволяет второму пилоту выбираться из машины на сложных участках и корректировать движение.

— Обычно он подбадривает: «Давай, Слава, нормально проходишь». А я говорю: «Ты изнутри посмотри, в лобовом стекле — одно небо», — смеётся Вячеслав.

Коробка передач — стоит пятиступенчатый автомат от того же Lexus, что, на первый взгляд, странно для настоящего вездехода. Но Вячеслав видит одни плюсы: легче управление, больше низового момента (за счёт гидротрансформатора), а главное — плавнее дозирование тяги.

А что за тормозные диски находятся в недрах машины позади кабины? Я думал, это основные тормоза, но они (тоже дисковые) расположены в привычных местах, на ступицах колёс. Здесь же видно тормоза механической лебёдки, корпус которой — в середине. Тяговое усилие просто чудовищное: Вячеслав говорит, что хороший трос на 14 тонн рвётся играючи.

Движение лебёдки синхронизировано с вращением колёс, чтобы машина тащила себя и гребла плюс-минус одинаково. Правда, пока Вячеслав не добился идеала: сначала лебёдка тянула слишком шустро, теперь — чуть медленнее.

Из других экстренных средств — полутораметровые траки и якорь для лебёдки. Использование подобного «допинга» хоть и разрешено, но требует времени, поэтому Вячеслав говорит, что в идеале препятствия проходятся сходу.

Но возникает логичный вопрос — так ли хороша «Бестия» на самом деле? Мы могли бы уговорить владельца на тест-драйв, но есть лучший способ проверить её возможности.

14 и 15 сентября в Челябинске пройдёт этап внедорожных соревнований Rainforest Challenge, где вы сможете увидеть «Рыжую бестию» и ещё десяток подобных аппаратов в таких условиях, которые нам на тест-драйве и не создать. Заезды начнутся 15 сентября в 9:00 на выезде в сторону Кургана. Трассу готовят не первый месяц, и, кстати, обещают хорошую обзорность для зрителей.

А накануне, 14 сентября, в 17:00 увидеть участников можно будет на площади Революции. Ожидается не менее 50 экипажей. Помимо статичной экспозиции, будут и показательные заезды.

«Рыжую бестию» можно считать результатом внедорожной эволюции, где тоже выживает сильнейший. А слабейшего спасают «Уралы».

15 сентября узнаем, кто есть кто.