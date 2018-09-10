Реформа ОСАГО снова откладывается

Банк России решил не менять тарифы в одиночку, а вынести изменения, которые он совместно с Минфином готовит уже не первый год, на широкое обсуждение

О том, что проект указания регулятора о новых тарифах ОСАГО еще не отправлен в Минюст, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Ожидалось, что нижняя и верхняя границы тарифного коридора сдвинутся для всех видов транспортных средств на 20%. В результате максимальная ставка вырастет с 4118 рублей до 4942 рублей, а минимальная будет понижена с 3432 до 2746 рублей. Для мотоциклов и мотороллеров верхняя граница снизится на 10,9%, а для легковых автомобилей юридических лиц на 5,7%.

Кроме того, ЦБ готовит ряд существенных изменений в процедуре формирования тарифа. Предполагается реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ) и переход на годовой порядок его расчета. Сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО. Однако летний пересмотр тарифов не состоялся, и теперь процесс может затянуться еще, пишет газета «Коммерсант».

Как сообщил Чистюхин, в Банке России принято решение провести «более полное обсуждение» всей концепции изменений в ОСАГО с Госдумой и Совфедом — учитывая, что реформа предполагает не только изменение акта ЦБ, но и поправки в закон.

Напомним, Минфин предлагает три вида наполнения полисов (с лимитами до 2 млн руб.), сами полисы предлагается сделать многолетними (до трех лет действия), поправки министерства отменяют коэффициенты мощности и территории использования автомобиля.

На рынке перенос срока введения новых тарифов и вынесение темы на широкое обсуждение связывают с резонансом, вызванным пенсионной реформой. ОСАГО — чувствительный вид страхования для граждан, и регулятор, вероятно, не хочет рисковать с изменениями тарифов в одиночку. Последний раз ЦБ менял тарифы по автогражданке в два этапа осенью 2014 года (повышение на 30%) и весной 2015-го (рост на 40-60%). Тогда это было связано с увеличением лимитов выплат по полису, напомнил источник.

Страховщики также опасаются, что депутаты не дадут им справедливо скорректировать тарифы. Депутаты, в свою очередь, уже обещают умерить аппетиты страховщиков.