Роковое знакомство: бесследно пропавших нашли на глубине

В Нефтеюганске нашли автомобиль с пропавшими два года назад мужчиной и женщиной

Следователи в Нефтеюганске (ХМАО) отчитались об обнаружении автомобиля Subaru Impreza, который вместе с двумя местными жителями — отправившимся «побомбить» таксистом Алексеем Бойко и возвращавшейся из гостей Людмилой Варакиной — бесследно исчез в ночь на 6 июля 2016 года. Оказалось, что все это время иномарка пролежала на семиметровой глубине в протоке Чеускинская на окраине города.

«Мы пока не можем говорить о причинах трагедии, нужно дождаться экспертных исследований. Упал ли автомобиль в водоем в результате ДТП или речь идет о криминале — пока судить рано. Как много времени займут генетическая и судебно-медицинская экспертизы, пока сказать сложно», — прокомментировала страшную находку официальный представитель управления СК по ХМАО Алина Никифорова.

Исчезновение Варакиной и Бойко два года назад получило в небольшом городке огромный резонанс, пишет источник.

Судя по распространяемым тогда ориентировкам, около 02.00 женщина вышла от подруги, у которой была в гостях. Она отказалась вызвать такси, «настояв идти пешком» к себе домой в другой микрорайон. До дома Варакина не дошла, утром на звонок она не ответила, после чего ее телефон оказался недоступным.

Что касается Бойко, то он около 2 ночи уехал таксовать на той самой Subaru. «В 3.30 ночи видели в центре города около кинотеатра «Юган». Утром телефон был уже недоступен», — отмечалось в ориентировке. У обоих горожан остались маленькие дети.

Пропавших искали сыщики, волонтеры, свою помощь предлагал и экстрасенс, утверждавший, что мужчина и женщина были убиты другом таксиста. Совершив страшное преступление, злоумышленник якобы выбросил их тела в реку — эзотерик даже указывал на карте точное место в городской черте, где можно найти пропавших: трупы, по его словам, зацепились за арматуру, и поэтому их не унесло течением.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что до ночи исчезновения Бойко и Варакина не были знакомы. Но в 03.30 камера зафиксировала, как они вместе неспешно идут по одной из улиц. При этом в руках женщины можно разглядеть пивную бутылку. Ее спутник, несмотря на то, что поехал работать, со стороны тоже производит впечатление подвыпившего.

Судя по всему, в ту ночь произошло случайное знакомство, после которого Бойко и Варакина по какой-то причине решили отправиться за город. Одна из камер сняла, как Subaru стремительно двигалась в направлении пригородного поселка Сингапай — в той же стороне находится и та самая протока Чеускина, где был обнаружен автомобиль.

Не исключено, что водитель превысил скорость, мог потерять управление, после чего машина рухнула с высокого моста, который хорошо видно на кадрах подъема иномарки из воды. С другой стороны, при таком развитии событий на мосту остались бы следы падения машины в воду, что позволило бы достаточно быстро ее найти.

В СК пояснили, что найти автомобиль удалось благодаря применению высокотехнологичной криминалистической техники. Речь идет о специальном локаторе, который позволил обнаружить автомобиль на глубине.

Пропавшую Subaru и раньше активно искали в многочисленных окрестных водоемах — версия о падении машины в воду рассматривалась в качестве основной.