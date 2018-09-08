Польские таможенники объявили «тихую забастовку» на границе с Украиной

Посольство Украины в Польше сообщило о том, что польские таможенники объявили тихую забастовку на границе двух стран, передает «112 Украина».
«По информации профсоюзного комитета Таможенной службы республики, сегодня, 7 сентября, польские таможенники начали так называемую тихую забастовку, что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур во время пересечения украинско-польской государственной границы на автомобильных и пешеходных пунктах пропуска», — рассказали в посольстве.
Ранее сообщалось, что польские таможенники задержали на границе с Украиной картину, автором которой, предположительно, является художник Марк Шагал.
Источник.
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