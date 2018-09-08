Nissan работает над преемником купе 370Z

Над дизайном новинки будет работать команда, создававшая внешность Prototype 9 и концепта Infiniti Q Inspiration

Представители автокомпании Nissan подтвердили, что в скором времени будет представлено купе 370.

Как рассказал вице-президент по глобальному дизайну Nissan Альфонсо Альбайса, сейчас инженеры трудятся над преемником данной модели. Над дизайном новинки будет работать команда, создававшая внешность Prototype 9 и концепта Infiniti Q Inspiration.

Стоит отметить, что в январе стали появляться слухи о том, что Z-линейка вскоре прекратит существовать, однако эти сообщения быстро были опровергнуты.

По предварительной информации, над новым 370Z также работают специалисты компании Mercedes-Benz. Ожидается, что автомобиль будет приводиться в движение силовой установкой объемом два или три литра.

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