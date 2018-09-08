Дочь уральского бизнесмена потеряла пальцы в результате ДТП в Ницце

Дочь уральского бизнесмена потеряла пальцы в результате ДТП в Ницце
Сентябрь 08 23:02 2018

В аварии никто не виноват уверен PR-агент певицы

Дочь коммерческого директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Игоря Кудряшкина, которая поет под псевдонимом Настя Кудри, попала в аварию, в результате которой потеряла два пальца.

Девушка выложила в Instagram композицию в своем исполнении, в которой поет: «И мне хватит, без двух их десяти. Посчитать на пальцах всех, кто близки».

Nasty Kudri

«Я понимаю, что мое происшествие не лишило меня дееспособности. Конечно, Рахманинова на пианино теперь не сыграть, зато для моих песен пальцев вполне хватает», — пояснила она.

PR-агент певицы уточнил, что ДТП произошло около месяца назад в Ницце.

«Настя очнулась уже в больнице, прооперированная. У нее были ушибы, она лежала в больнице, но из серьезных травм — только пальцы. Восстанавливалась она месяц», — пояснил он E1.RU.

По его словам, в аварии «никто не виноват» — девушка испугалась водителя, который ехал по серпантину в ее сторону, отчего вырулила вправо и улетела в обрыв с высоты 18 метров.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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