Знакомьтесь: заряженная версия – BMW X2 M35i

BMW представила новую версию младшего кроссовера X2 M35i.

Модель стала первой в линейке с доработанной двухлитровой турбочетверкой от M-Perfomance – сообщает CarsWeek .

Это первый случай в современной истории компании, когда подразделение «М» взялось за доработку двухлитрового четырехцилиндрового турбомотора. BMW Motorsport только сейчас начала работу над автомобилями с передним приводом, построенными на платформе UKL с поперечным расположением двигателя.

Так, штатный мотор B48, имеющий в серийном варианте максимальную мощность до 258 лошадиных сил (а в «поперечном» исполнении и вовсе максимум 231 л.с.), теперь способен развивать до 306 «лошадей» и 450 Нм крутящего момента. Кроме доработки программного обеспечения, компании пришлось доработать системы впуска и выпуска, а также систему охлаждения.

В паре с мотором будет установлена фирменная автоматическая трансмиссия на восемь ступеней с двойным сцеплением, работающая в паре с простой системой полного привода (задняя ось подключается через электронноуправляемую муфту).

Разумеется, хоть и младшая, но все же модель от BMW Motorsport не осталась без «фирменных» фишек. К примеру автомобиль получил систему Launch Control, позволяющую увеличить скорость разгона до «сотни», а также имеет электронноуправляемую блокировку переднего дифференциала. Это позволяет достаточно скромному кроссоверу разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

Не остался автомобиль и без изменений в подвеске и шасси. Теперь кроссовер обладает заниженным клиренсом с более жесткими пружинами и амортизаторами, а также перенастроенную систему рулевого управления. Более мощный мотор потребовал доработки тормозной системы, которая стала более производительной. В качестве дополнительной опции можно заказать адаптивную подвеску с разными режимами езды.

В дизайне экстерьера BMW X2 M35i появились новые бампера, более крупные выхлопные наконечники, новые корпуса боковых зеркал, фирменные легкосплавные диски на 19 или 20 дюймов. Не остался без изменений и салон. Автомобиль получил фирменный М-руль, спортивные сиденья, а также новую отделку с возможностью персонализации.