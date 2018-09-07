В Госдуме предложили запретить ремонтировать дороги днем

Такой запрет позволит сократить пробки, а также избежать экономических потерь, считает автор инициативы

Запрос с просьбой рассмотреть возможность установления запрета на проведение ремонтных работ в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением подготовили в адрес министра транспорта Евгения Дитриха. По мнению депутата Ивана Сухарева, исключение будет касаться чрезвычайных случаев, когда в этом действительно имеется необходимость, сообщает источник.

Депутат пояснил, что ранее граждане в своих обращениях также неоднократно отмечали: когда начинается ремонт или уборка дороги в дневное время суток, практически мгновенно возникает транспортный затор.

В частности, такие обращения поступали от граждан из Башкирии. В ходе рабочей поездки в Иглинский район на участке трассы Уфа — Челябинск федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» я столкнулся с проведением работ в дневное время суток. Поскольку участок состоит лишь из двух полос для движения транспорта, это вызвало серьезный автомобильный коллапс на обоих направлениях, пишет депутат.

При этом, отмечает Сухарев, зачастую имеется техническая возможность реализовывать подобные работы в ночное время и, соответственно, не усложнять напряжённую транспортную ситуацию на федеральной трассе.