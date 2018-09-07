Автомобиль с «революционным дизайном» 50-х воплотили в жизнь

Автомобиль с «революционным дизайном» 50-х воплотили в жизнь
Сентябрь 07 08:02 2018

Дизайн машины придуман Джио Понти в 1953 году

Команда проекта The Automobile by Ponti, который возглавил руководитель подразделения классических автомобилей группы FCA Роберто Джиолито, представила полноразмерный макет автомобиля, созданный в соответствии с концепцией итальянского дизайнера Джио Понти, изложенной в 1953 году. До последнего времени машина существовала только в виде модели, выполненной в масштабе 1:10.

Концепция Diamond Line стала вызовом Понти «раздутым» машинам с маленькими окнами и темными салонами. В основе его дизайна лежала форма капли, которую, используя архитектурные принципы, превратили в угловатую и ромбовидную структуру. В результате на свет появился эскиз автомобили с массивным остеклением, просторным салоном и багажником.

Изначально машину с новым дизайном планировали построить на агрегатах седана Alfa Romeo 1900. Однако позднее с просьбой выпустить субкомпактный автомобиль по его чертежам Понти обратился к руководству Fiat. Но там Diamond Line посчитали слишком радикальным изменением и не согласовали для запуска в серию.

Лишь спусти 20 лет отдельные элементы дизайна, предложенные Понти, нашли воплощение в серийных машинах, пишет Motor.ru

 

На тему:

  Article "tagged" as:
Diamond LineThe Automobile by PontiДжио Понти
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

ЦОДД отрегулировал работу еще 30 светофоров

ЦОДД отрегулировал работу еще 30 светофоров 0

Официальный дебют «рамника» Nissan Terra состоится в апреле

Официальный дебют «рамника» Nissan Terra состоится в апреле 0

ŠKODA KAROQ на старте гонки Тур де Франс

ŠKODA KAROQ на старте гонки Тур де Франс 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.