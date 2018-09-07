15 сентября Россия увидит новый Subaru Forester

Российская премьера пятого поколения Subaru Forester состоится в рамках грандиозного фестиваля Subafest 2018

Построенный на новой глобальной платформе кроссовер стал просторнее, удобнее и безопаснее, а модернизированные бензиновые двигатели и вариатор делают его еще более динамичным. Изменения во внешности тоже превратили его в настоящего спортсмена, при этом общие очертания кузова, как и прежде, узнаваемы и уникальны для своего класса. Глубокая модернизация салона, с использованием премиальных материалов и технологий, сделают любую поездку на новом кроссовере незабываемой. При чем, учитывая функциональные возможности Subaru Forester, незабываемой она будет как по асфальту, так и по серьезному бездорожью.

Безопасность автомобиля вышла на новый уровень за счет использования новой глобальной платформы Субару и присутствием системы помощи водителю Eyesight, которая ранее была не доступна для данной модели.

На российском рынке, новый Subaru Forester представлен с новыми атмосферными бензиновыми двигателями c непосредственным впрыском топлива, объемом 2,0 и 2,5 литра, мощностью 150 и 185 лошадиных сил соответственно, которые агрегатируются с вариатором Lineartronic нового поколения. Все модификации кроссовера оснащены фирменной системой полного привода Symmetrical AWD.

Кроме этой яркой премьеры, гости Subafest 2018 смогут познакомиться с историей бренда Subaru, нашим юбиляром — моделью Subaru 360 и актуальным модельным рядом. В программе фестиваля: конкурсы, тест-драйвы с регистрацией на месте, хорошая музыка и множество активностей для наших маленьких гостей. Гвоздем шоу-программы станет проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости.

15 сентября 2018 года, стадион «Открытие Арена», с 11:00 до 19:00, вход свободный.