УАЗ соберёт первый обновлённый Патриот в прямом эфире

Под присмотром десятка камер в прямом эфире на конвейере завода соберут первый серийный УАЗ Патриот 2019 модельного года

Видеотрансляция из импровизированной студии у конвейера начнется 20 сентября в 18:00 на официальном YouTube-канале Ульяновского автомобильного завода.

Впервые любой желающий в режиме реального времени сможет наблюдать весь процесс сборки автомобиля на легендарном заводе, основанном ещё в июле 1941 года. Также в объективы видеокамер попадут испытательный полигон и фирменный выставочный комплекс-музей, празднующий в 2018 году сорокалетие.

Рабочие завода в Ульяновске соберут на ваших глазах первый серийный Патриот 2019 модельного года. Компания УАЗ стремится к открытому диалогу с владельцами и потенциальными покупателями и готова предоставить максимально подробную информацию о производстве. Именно поэтому дебют Патриота состоится не в закрытом режиме для узкого круга лиц, а для всех и прямо на сборочной линии в окружении создателей модели.

Не отходя от конвейера они в прямом эфире расскажут об изменениях во внедорожнике УАЗ Патриот 2019 модельного года. На протяжении презентации любой из зрителей сможет задать вопрос специалистам компании и получить на него ответ.

«Мы прислушиваемся к своей аудитории, ценим её неравнодушие и стараемся быстро реагировать на отзывы. Наша компания регулярно повышает качество автомобилей и эффективность сборки. На производственном предприятии действуют соответствующие программы, постоянно обновляется оборудование. В этом году на заводе мы внедрили высокотехнологичную линию тестирования продукции и модернизировали сварочный комплекс. А чтобы не быть голословным, приглашаю всех на нашу онлайн-презентацию обновлённого Патриота. Увидите все своими глазами в прямом эфире», — сказал операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой.

Прямые включения с завода охватят цеха штамповки металлических деталей и сварки, отдел технического контроля и процесс катафорезного грунтования кузова. Участники онлайн-трансляции увидят установку нового бензинового двигателя в моторный отсек, модернизированной коробки передач и подвески с улучшенными настройками. Эти и другие технические подробности узнаете во время презентации.