Стартовало производство LADA 4х4 2019

Автомобили получили несколько стилевых изменений, которые подчеркивают мужественный облик внедорожника.

На всех LADA 4х4 появилась новая комбинация приборов, в основу дизайна которой положен контраст черного и оранжевого цветов.

Для пятидверной LADA 4х4 появилась новая комплектация Black Edition (598 900 рублей). Этот вариант исполнения базируется на максимальном уровне оснащения, в который включены такие элементы комфорта как кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенная виброизоляция (дополнительные демпфирующие прокладки наклеены на щитке передка, наружных панелях дверей, на полу и боковинах). Кузов автомобиля в версии Black Edition окрашивается черной эмалью «Пантера», литые колесные диски также чёрного цвета. Аналогичные 16-дюймовые диски устанавливаются на LADA 4х4 в варианте «Камуфляж» (от 551 900 рублей).

Стильные диски колес – один из важнейших компонентов дизайна. На LADA 4х4 Urban предлагаются двухцветные диски «Гризли», где черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью спиц. Стоимость LADA 4х4 Urban начинается от 566 900 рублей.

С целью повышения комфорта автомобили LADA 4х4 в комплектации Luxe получили электрорегулировку и обогрев наружных зеркал – ранее эта опция была доступна только на LADA 4х4 Urban. Также в комплектации Luxe появились серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна. LADA 4х4 в варианте Luxe предлагается от 522 900 рублей.

Напомним, что LADA 4х4 выпускается в 5 основных версиях: 3-х и 5-дверная, 3-х и 5-дверный Urban, а также специальный вариант повышенной проходимости – LADA 4х4 Bronto. LADA 4х4 остается одним из самых популярных внедорожников в России: по итогам 7 месяцев 2018 года модель занимает 5 место в сегменте SUV.