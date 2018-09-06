Как создавался интерьер Škoda Vision RS

Незадолго до мировой премьеры, которая состоится в октябре на Международном автосалоне в Париже, компания публикует эскизы, демонстрирующие дизайн салона концепта.

Как создавался интерьер, выполненный с использованием материалов, отвечающих принципам устойчивого развития, можно увидеть в видеоролике, выпущенном Škoda.

Видео снято в студии дизайна, расположенной в столице Чехии неподалеку от Пражского Града, Карлова моста, знаменитого Танцующего дома и дворца Жофин. Первые эскизы будущих моделей Škoda рождаются не только в студии Škoda Design в Чесане (Млада-Болеслав) – дизайнеры черпают вдохновение также в уникальной атмосфере Праги, работая в мастерской, находящейся в эффектном доме в стиле ар-нуво на набережной Масарика.

На видео запечатлено, как дизайнер Škoda создает набросок изящного интерьера в спортивном стиле, с сиденьями, будто парящими над поверхностью пола, отделкой из углепластика и хрусталя, эффектными световыми акцентами и визуальными отсылками к миру автоспорта. Белоснежный салон Škoda Vision RS подчеркивает тот факт, что при создании модели были применены экологичные технологии и материалы, полученные из возобновляемых источников.

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Хрусталь, углеродное волокно и отсылки к автоспорту

Удлиненная панель приборов с вставками из углепластика повторяет симметричные контуры радиаторной решетки. Часть элементов отделки VISION RS изготовлена вручную на знаменитой стекольной мануфактуре Lasvit. Приборная панель концепта имеет особую анимацию с логотипом RS, а световые эффекты в ее отделке интегрированы с сенсорным дисплеем мультимедийной системы.

Центральная консоль Vision RS с встроенным электронным селектором трансмиссии DSG выполнена целиком из углепластика в виде пространственной рамы. Кроме того, углепластик применен в ряде элементов декора и в отделке дверных панелей и сидений, что вместе с округлыми ручками открывания дверей создает отсылку к миру автоспорта. Отсеки для хранения с эластичными резиновыми лентами – это новое решение Simply Clever. Помимо спортивного характера, важная часть самого концепта Škoda Vision RS – использование материалов, полученных из возобновляемых источников. Так, углепластик в интерьере изготовлен из 100% переработанного полиэстера, а в отделке сидений применена искусственная замша Alcantara.