ГИБДД штрафует водителей, пропускающих «Скорую помощь» — почему?

Уступишь дорогу Скорой – плати, не уступишь – опять плати

Многие ли водители задумываются о ПДД, когда к ним в потоке подбирается ревущая, сверкающая маячками «неотложка»? Да какие там знаки и разметки — лишь бы не схлопотать штраф или, чего доброго, не лишиться «прав» за непропуск «Скорой». Но, как стало известно корреспонденту Автовзгляда, случается и такое, что рублем наказывают даже тех, кто, следуя предписаниям, смиренно уступает дорогу реанимобилю.

Статья 12.17 КоАП РФ гласит, что непропуск автомобилей с цветографическими схемами, включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом — к коим и относится «Скорая помощь» — карается штрафом в размере 500 рублей или лишением «прав» на срок от одного до трех месяцев.

Случаи, когда за преграждение пути машинам экстренных служб у рулевых забирали водительские удостоверения, можно пересчитать по пальцам. Как правило, правоохранители ограничиваются денежным взысканием.

На штраф за непропуск «неотложки» распространяется скидка. Успеешь оплатить его в первые двадцать дней с момента вынесения постановления — государство «простит» 250 целковых. Пропуск же кареты «Скорой помощи» — да-да, это не опечатка — может выудить из кошелька водителя либо столько же, либо гораздо больше: все зависит от того, насколько рулевой удачлив по жизни и где именно его настигнет врачебная бригада, спешащая на вызов.

Крайне неприятная ситуация приключилась с автомобилистом из Самары. Водитель покорно остановился у стоп-линии, когда на очередном перекрестке загорелся красный сигнал светофора. Через несколько секунд в зеркале заднего вида он приметил машину «Скорой помощи», которая требовала уступить ей дорогу сиреной и мигалками. Герой этой истории карету пропустил — он выкатился чуть вперед, зацепив передними колесами своего авто стоп-линию.

Какого же было удивление водителя, когда спустя энное количество дней ему «прилетел» штраф с камеры на сумму в 800 рублей. Да, разметку он действительно нарушил, но разве справедливо его наказывать, учитывая обстоятельства, при которых была допущена эта мелкая оплошность. Доблестные сотрудники местной ГИБДД посчитали, что справедливо: в аннулировании штрафа нашему герою отказали. В настоящее время он готовит документы в суд, рассчитывая на объективность Фемиды. Как вы думаете, чем закончится эта история?

К гадалке не ходи — и в суде водителю откажут, что прискорбно. Ведь есть законы, согласно которым нарушители должны нести соответствующие наказания. Нельзя пересекать стоп-линию, хоть ты тресни. А коль уж подперли тебя сзади полицейские, пожарные, медики, президент или инопланетяне — будь добр извернуться так, чтобы своими маневрами не создать аварийную ситуацию, соблюдая при этом еще и ПДД. Иначе лови «письмо счастья», а то и не одно.

Хотя на самом то деле у правоохранителей есть подсказка в виде статьи 2.7 КоАП, которая допускает нарушение Правил дорожного движения в случае крайней необходимости. Согласно ей, за руль может сесть даже глубоко пьяный водитель, доставляющий в больницу раненого человека — что уж говорить о каких-то пересечениях разметки. Почему ГАИ не считается с этим законом, нам непонятно. Полный непрофессионализм и махровое равнодушие к людям — других объяснений тому нет.