Amazon заказал 20 000 фургонов Mercedes для нового сервиса

Интернет-ритейлер Amazon сообщил, что заказал 20 000 фургонов Mercedes Sprinter. Таким образом, американская компания стала крупнейшим в мире покупателем этой модели, уточняет Daimler.

Amazon объясняет, что заказ был сделан для партнерской программы доставки. В рамках этого нового проекта интернет-ритейлер сдает в лизинг предпринимателям фургоны с логотипом Amazon для того, чтобы те занимались доставкой, пишет The Wall Street Journal. Интернет-ритейлер стремится обрабатывать больше своих собственных поставок, добавляет газета.

Thanks to the response to the DSP program, Amazon increases its order of Sprinter vans to 20,000 vehicles from @MBvansUSA so small businesses will have access to a customized fleet to deliver Amazon packages. pic.twitter.com/Czz1Jh1QF4

— Amazon News (@amazonnews) September 5, 2018