Производство нового Mitsubishi Outlander в Калуге

Производство нового Mitsubishi Outlander в Калуге
Сентябрь 05 21:02 2018

Новый дизайн и технические характеристики автомобиля

Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Первые автомобили начнут поступать в официальные дилерские центры марки с сентября месяца.

Mitsubishi Outlander

Передняя часть кроссовера оформлена в концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Автомобиль отличается от предшественника так же новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков.

Mitsubishi Outlander

Основные изменения в интерьере обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года:

  • Воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии)
  • Подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания»
  • Новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой
  • USB на передней панели
  • USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect)
  • Ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии)
  • Электронный стояночный тормоз (4WD версии)
  • Улучшенные настройки подвески
  • Снижение шумов двигателя
  • Улучшенная шумоизоляция

Mitsubishi Outlander

Автомобили будут оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах бензиновыми двигателями 2.0л (146 л.с) и 2.4л (167 л.с) стандарта ЕВРО-5 с вариатором INVECS-III. Как и в предыдущем модельном году модель будет доступна с передним или полным приводом.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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