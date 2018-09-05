Производство нового Mitsubishi Outlander в Калуге

Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Первые автомобили начнут поступать в официальные дилерские центры марки с сентября месяца.
Передняя часть кроссовера оформлена в концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Автомобиль отличается от предшественника так же новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков.
Основные изменения в интерьере обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года:
Автомобили будут оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах бензиновыми двигателями 2.0л (146 л.с) и 2.4л (167 л.с) стандарта ЕВРО-5 с вариатором INVECS-III. Как и в предыдущем модельном году модель будет доступна с передним или полным приводом.
C 2014 года www.amsrus.ru
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