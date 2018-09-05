Производство нового Mitsubishi Outlander в Калуге

Новый дизайн и технические характеристики автомобиля

Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Первые автомобили начнут поступать в официальные дилерские центры марки с сентября месяца.

Передняя часть кроссовера оформлена в концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Автомобиль отличается от предшественника так же новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков.

Основные изменения в интерьере обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года:

Воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии)

Подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания»

Новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой

USB на передней панели

USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect)

Ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии)

Электронный стояночный тормоз (4WD версии)

Улучшенные настройки подвески

Снижение шумов двигателя

Улучшенная шумоизоляция

Автомобили будут оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах бензиновыми двигателями 2.0л (146 л.с) и 2.4л (167 л.с) стандарта ЕВРО-5 с вариатором INVECS-III. Как и в предыдущем модельном году модель будет доступна с передним или полным приводом.