Infiniti Q50 и Q70 в числе лидеров сохранения остаточной стоимости

Главный приоритет Infiniti сделать все необходимое, чтобы автомобили успешно выдерживали испытание временем

Нэшвилл (Теннесси) – Согласно исследованиям влиятельной ассоциации J.D.Power Спортивные премиум-седаны INFINITI Q50 и INFINITI Q70 оказались среди лидеров своих классов по рейтингу сохранения остаточной стоимости.

Эксперты J.D. Power тщательно изучили 244 модели предлагаемых на рынке Соединенных Штатов, используя данные более чем 650 тысяч сделок вторичного рынка и принимая во внимание в среднем три с половиной тысячи различных параметров. Рейтинг сохранения остаточной стоимости составляется на соотношении усредненной цены конкретной модели достигшей возраста трех лет и цены нового автомобиля той же марки и модели.

«Один из главных приоритетов INFINITI сделать все необходимое, чтобы автомобили бренда успешно выдерживали испытание временем, обеспечивая клиентам качество и надежность, на которые можно положиться. Поэтому мы гордимся результатами наших моделей в рейтинге сохранения остаточной стоимости от J.D.Power отметила Дженифер Моузер, Директор по стратегии и продажам автомобилей с пробегом INFINITI USA. – Наша сертифицированная программа для автомобилей с пробегом обеспечивает клиентам уверенность, что их автомобили сохранят все изначальные потребительские качества и характеристики на протяжении всего срока эксплуатации».

Сертифицированная программа INFINITI по продаже и обслуживанию автомобилей с пробегом гарантирует клиентам безупречное качество, подтвержденное проверкой всех моделей по 167 различным параметрам и продленной на срок до шести лет (без учета пробега) заводской гарантией производителя. Программа продажи и обслуживания автомобилей с пробегом INFINITI предлагает всем клиентам бесплатный первый год регламентного техобслуживания, сервис помощи на дорогах, предоставление бесплатного подменного автомобиля на время ремонта и другие услуги. Техобслуживание и гарантийный ремонт осуществляют свыше 200 дилеров INFINITI на всей территории Соединенных Штатов, каждый из которых гарантирует безупречный уровень сервиса согласно стандартам и философии INFINITI.

Одна из наиболее популярных моделей в линейке INFINITI спортивный седан Q50 предлагает восхитительную динамику и широкий выбор силовых агрегатов, среди которых выделяется 3-литровый V6 твин-турбо серии VR, недавно названный в десятке лучших двигателей года по версии издания Ward’s Auto. По уровню оснащения Q50 опережает всех конкурентов-одноклассников, предлагая покупателям россыпь новейших технологий, включая первую в мире систему экстренного торможения, камеру панорамного обзора, систему опознавания движущихся объектов и функцию предупреждения о помехах при выезде с парковки задним ходом.

Премиальный спорт-седан INFINITI Q70 — это уникальный сплав эффектного дизайна, ярких динамических качеств, роскошного салона, в отделке которого используются ценные породы древесины, включая японский ясень и белый ясень, а также высочайший уровень оснащения с премиальной аудиосистемой в базовой комплектации.