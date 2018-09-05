Академия ралли на успешном этапе в Сочи

В классе Национальный пилоты продемонстрировали свой высокий темп еще в квалификации

Сочинские выходные Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) выдались не самыми легкими для пилотов “Академии ралли”, но, тем не менее, они успешно справились со своими задачами. Глеб Кузнецов и Игорь Самсонов сохраняют высокие шансы на победу по итогам сезона в Национальном и Туринг-Лайт, а Денис Мавланов и Антон Бадоев сумели значительно пополнить свои копилки очков в борьбе за позиции в итоговых протоколах сезона-2018.

В классе Национальный пилоты «Академии ралли» продемонстрировали свой высокий темп еще в квалификации. Несмотря на не самую легкую машину, Глеб Кузнецов уверенно завоевал поул-позицию, оторвавшись от Дениса Мавланова, дополнившего первый ряд стартового поля, почти на семь десятых секунды. На старте голубые седаны Volkswagen Polo пропустили было вперед пару соперников, но тут же отыгрались, вернувшись в лидеры уже к концу первого круга.

К середине заезда Глеб лидировал с большим преимуществом, Денис уверенно удерживался впереди остального пелотона, когда после вылета одного из участников на трассу вышел автомобиль безопасности, моментально уничтожив все разрывы. После двух кругов, потребовавшихся для эвакуации разбитого автомобиля, рестарт был дан, и пилоты «Академии ралли» снова стали уезжать вперед.

Кузнецов первым пересек финишную черту, Мавланов также не дал шанса опередить себя никому из соперников, обеспечив «Академии ралли» второй дубль в Национальном по ходу сезона. Жеребьевка на подиуме для определения порядка старта в воскресенье оказалась не на руку пилотам команды: Глеб вытянул себе девятку, что автоматически означало восьмое стартовое место для Дениса. С учетом дополнительного веса за субботний успех это обещало сложную и насыщенную вторую гонку.

Так и произошло, хотя в ход заезда снова вмешался сейфти-кар после завала из четырех автомобилей в середине пелотона практически сразу после старта. Гонка возобновилась на четвертом круге. На тот момент Глеб добрался до седьмого места, опередив в том числе и своего партнера. Денису понадобилось совсем немного времени, чтобы прорваться в призовую тройку, снова обогнав Глеба, который увяз в борьбе с несколькими соперниками.

Вторая гонка завершилась бронзовым подиумом Мавланова и шестым местом Кузнецова, которого впоследствии наказали 30-секундным штрафом за несоблюдение процедуры старта, отбросившим его за пределы десятки. Правда, штраф получил и победитель заезда, так что в итоговых протоколах Денис Мавланов стал вторым и первым по сумме обоих дней. В командном зачете “Академия ралли” сохранила вторую строчку, сильно приблизившись к лидирующему коллективу.

В Туринге Антон Бадоев квалифицировался в пятерке лучших, вдобавок имея некоторое преимущество в весе над лидерами класса. Старт с хода череповчанин провел отлично и, воспользовавшись контактом впереди себя, вышел на четвертую позицию. Антон был заметно быстрее соперников на прямых и в ходовых поворотах, но прорваться в тройку лидеров не удалось не только из-за неуступчивости конкурентов, но и из-за двух периодов сейфти-кара, продлившихся в сумме две трети заезда. Более того, финиш субботней гонки также прошел за автомобилем безопасности.

В воскресенье Бадоев стартовал седьмым, а благодаря четвертому месту на финише днем ранее его автомобиль не получил дополнительного веса, что по-прежнему делало его одним из самых легких в первой десятке. Старт получился таким же хорошим, как и в субботу — Антон сохранил седьмое место, по ходу первого круга отыграл одну позицию, а на втором вышел уже на пятую. Практически всю гонку он провел вплотную преследуя соперника впереди себя, но шедшая так же плотно следом заводская Лада не позволяла рисковать и идти на обгон.

Финишировать Антону Бадоеву все же удалось четвертым после наказания лидера проездом по пит-лейн. Таким образом череповецкий гонщик обеспечил себе не только два финиша на подступах к подиуму, но и два первых места в Трофее СМП РСКГ, где по итогам сезона он может претендовать на первое место.

Игорь Самсонов в категории Туринг-Лайт не мог похвастать легкой машиной, что сказалось на времени в квалификации: в пятницу он показал пятый результат. Однако при старте с хода в субботней гонке красный Volkswagen Polo R2 смог выйти на четвертое место за счет столкновения нескольких машин вокруг и вмешаться в борьбу за подиум с Андреем Масленниковым.

В упорнейшем противостоянии, не отпуская друг друга более чем на пол-корпуса, два автомобиля провели почти всю гонку, но победителем из него вышел все же Самсонов. К сожалению, за это время два лидера в классе смогли отъехать на значительное расстояние, и догнать их Игорь уже не сумел. Воскресный заезд пилот “Академии ралли” начал с третьей позиции на реверсивной решетке и мог вполне рассчитывать как минимум на повторение субботнего подиума, несмотря на самую тяжелую машину, но, увы, этим планам не суждено было сбыться.

На первом же круге Игорь вырвался в лидеры класса, но после пары легких контактов “заработал” медленный прокол, откатился в конец, и через какое-то время его темп заметно упал. Игорь держался как мог, но всего за два круга до финиша колесо лопнуло, и ему пришлось заезжать в боксы для его замены. Надежды на хороший финиш были перечеркнуты, но в общем зачете перед финальным этапом Самсонов по-прежнему удерживает лидерство, а значит, в Грозном мы вновь станем свидетелями его борьбы за титул.

Глеб Кузнецов: “Как и предполагалось, седаны Volkswagen Polo на трассе в Сочи были очень быстры, и уже в тренировках нас хотели довесить до 1150 килограммов, но, благо, этого не произошло. В субботнюю гонку все пошло по плану: пара контактов, и мы с Денисом уже на первом круге захватили лидерство до самого финиша. Я “счастливым” образом вытянул себе девятую стартовую позицию на воскресную гонку. Ну а в воскресенье, по недавним новостям, меня наказали за фальстарт, и я передвинулся на одиннадцатое место. В личном зачете я занимаю вторую позицию и отстаю на 15 очков от Кальмановича.”

Денис Мавланов: “Гоночный уикенд прошел отлично. Смогли подобрать хорошие настройки, и квалификация прошла как и планировали, — дубль. В первой гонке столкнулись с проблемой перегрева, но смогли найти решение. Немного не получился старт, но не понадобилось много времени для возвращения своей позиции. Удалось удерживать стабильный темп и финишировать вторым. Во второй гонке было сложнее. На тяжелой машине пробираться с восьмого места нелегко, но удалось достаточно быстро после рестарта отыграть пять мест. Держал быстрый темп на протяжении всей гонки, смог уехать от четвертого, но не получилось догнать второго. После финиша судьи приняли решение наказать победителя. Итог — две гонки и два серебра. Я еще и стал абсолютным победителем этапа! Спасибо команде за этот уикенд! Будем работать дальше.”

Антон Бадоев: “Трасса для меня, в принципе, не новая, но в то же время на Сеате, на широком колесе и на переднем приводе в Сочи опыта не было. В квалификации получилось так, что мы сломали коробку в конце быстрого круга. Я показал пятое время, но если бы коробка была цела, думаю, что результат был бы намного лучше. В боксах мы обнаружили, что сломался первичный вал, а запасного такого у нас не было… К счастью, мир не без добрых людей, нам помогли, дали вал, и в субботу коробка работала более-менее нормально, хотя и постукивала при переключении с третьей на четвертую. Я боялся, что придется сойти. Но, слава Богу, старт удался, я отвоевал пару позиций и оказался на четвертом месте. Во второй день я стартовал седьмым, так как это реверсивная гонка. Старт в целом удался — чуть пробуксовал, но для меня это первый старт с программы. В принципе, я доволен, также поборолся с ребятами, в итоге тоже четвертое место. Была возможность навязать борьбу за третье место, но в неподходящий момент отключилась приборная панель — не было информации по автомобилю: по скорости, по передачам, кнопки на руле не работали… Пришлось подстраиваться под это, снизил темп, считал передачи. Из-за этого кое-где “мазал”… Вот так прошел шестой этап в Сочи. Благодарен своим механикам Дмитрию и Андрею Николаевичу за работу. Всей команде большое спасибо — мы показали достойный результат и в первой, и во второй гонке в топовом классе российского кольца.”

Игорь Самсонов: “К сожалению, в Сочи мы приехали не совсем легкими. Первую гонку получилось завершить только третьим — все более легкие автомобили приехали впереди, а более тяжелые — сзади. Мы сделали все возможное. Во второй гонке нас еще догрузили, мы стали самыми тяжелыми в пелотоне… Старт был достаточно удачный: вырвался на второе место, потом обогнал и первого, но ненадолго: в борьбе за лидерство мы перетормозили в одном из поворотов, и нас обогнали два-три автомобиля. После чего в борьбе четырех-пяти пилотов был небольшой контакт, результате которого получили медленный прокол, и темп постепенно падал. Теперь задача была проехать 75% дистанции, но лопнуло колесо. На трех колесах доехали и поставили запасное… В итоге сделали 75%, получили важные очки, остаемся лидерами в чемпионате. В Грозный едем немного легче наших основных конкурентов, поэтому я надеюсь, что там мы максимально себя проявим. Интрига сохраняется до последнего, как и должно быть в Чемпионате России. Будем бороться, победит сильнейший!”

Следующий этап СМП РСКГ состоится на автодроме Крепость Грозная 5-6 октября и станет финалом сезона для участников всех категорий, в том числе и юниоров, которые вернутся на трассу после сочинского перерыва.