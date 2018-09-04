Lada Vesta Cross призвали на срочную службу

Военная полиция и автоинспекция пересядут на отечественные автомобили

Российские военные пересаживаются на отечественные кроссоверы. Военная полиция и автоинспекция получат автомобили Lada Vesta в модификации Cross. Машины задействуют при ведении патрульной службы и сопровождении воинских колонн. Сейчас для этих целей, как правило, используются седаны Ford Focus, собранные во Всеволожске.

По словам автоэкспертов, на Lada Vesta Cross военнослужащим будет проще ездить по проселочным дорогам.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что военное ведомство проводит испытания доработанных для полевых условий Lada Vesta Cross. Они должны пополнить подразделения военной полиции (ВП) и военной автоинспекции (ВАИ). Машины планируется использовать для несения патрульной службы в военных городках и гарнизонах, а также для сопровождения воинских колонн, передвигающихся по дорогам общего пользования при передислокации. Сейчас в ВАИ эксплуатируются внедорожники УАЗ Patriot, а также седаны Ford Focus, изготовленные на российском автозаводе во Всеволожске Ленинградской области.

В пресс-центре «АвтоВАЗа» «Известиям» сообщили, что ведут переговоры с Минобороны о поставке для военной полиции и автоинспекции Lada Vesta в модификации Cross. Однако детали переговоров пока не разглашаются.

— «АвтоВАЗ» по традиции не комментирует переговоры и просит дождаться их официального завершения, — сказал «Известиям» руководитель пресс-службы компании Сергей Ильинский.

На военной службе машина получит ряд изменений. Vesta будет поставляться в темно-зеленом цвете со спецсигналами. Машины оснастят радиостанциями.

Vesta можно использовать как на трассах, так и на проселочных дорогах — ее качества будут востребованы военным ведомством, считает независимый автоэксперт Игорь Моржаретто.

— В модификации Cross машина имеет большой клиренс и хорошую защиту двигателя и кузова снизу, что является серьезным преимуществом на грунтовых автодорогах перед Ford Focus, — пояснил он.

Машина имеет достаточно хорошие скоростные характеристики — в случае необходимости на ней можно догнать нарушителя в городе или на трассе.

— Немаловажно и то, что Lada, в отличие от Ford, — это отечественная марка, — отметил Игорь Моржаретто.

В Советской армии ВАИ, как правило, использовала классические советские армейские джипы УАЗ-469 и грузопассажирские УАЗ-452, известные в народе как «Буханка». УАЗ-469 был разработан для транспортировки людей, грузов и автомобильных легких прицепов на всех типах дорог. Выпускался с 1972 года.

В Вооруженные силы стран Варшавского договора начал поступать начиная с середины 1970-х годов, сменив другой армейский джип — ГАЗ-69. Ульяновский автозавод до сих пор выпускает модификацию знаменитого армейского «уазика» ­— УАЗ Hunter. Традиция поставок ВАИ «уазиков» не прервалась.

Сейчас на вооружении ВАИ состоят новые машины на базе УАЗ Patriot.