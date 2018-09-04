Электрохромное стекло с регулируемой видимостью в новом Rolls-Royce Phantom

На автосалоне в Чэнду Rolls-Royce Motor Cars представили разработку для нового Phantom – «Privacy Suite», концепт, в котором максимально соединились представления о приватности и люксе.

Уже более 90 лет Phantom является одним из самых желанных предметов роскоши, он привлекает, в том числе, самых таинственных и влиятельных покупателей. Опираясь на тончайшее понимание нужд своих клиентов, для которых неприкосновенность частной жизни превыше всего, мастера Rolls-Royce создали «Privacy Suite» для беспрецедентно комфортной приватности в любом путешествии.

Новой разработкой компания в очередной раз укрепила связь мира люкса и технологий. Электрохромное стекло с регулируемой видимостью разделяет переднюю и заднюю части салона и активируется нажатием кнопки. Для пассажира на заднем сиденье стекло может оставаться прозрачным, при этом с обратной стороны оно будет «выключено». Также доступна опция полного отключения видимости с обеих сторон, чтобы обеспечить максимальную изолированность.

Phantom по праву считается самым тихим автомобилем в мире, а с появлением «Privacy Suite» пассажирам обеспечен еще больший уровень звукоизоляции. Специальный материал не пропускает звуки между передней и задней частями салона. При необходимости комфортное общение обеспечивает функция внутренней связи. Пассажир на заднем сиденье может активировать интерком нажатием кнопки, а водитель, в свою очередь, может звонком запросить обращение к пассажирам.

При помощи специального проёма, управление которым – прерогатива пассажира, можно передавать документы или небольшие предметы через перегородку в салоне. В открытом виде проём подсвечивается, чтобы обеспечить видимость передаваемых предметов.

Приватная зона также оснащена развлекательной системой «Rear Theatre Entertainment»: в бортовую систему автомобиля интегрированы два 12-дюймовых монитора с портом HDMI для подключения устройств к экранам. Электронная система управляется с центральной консоли. Всё это вместе со звёздным потолком Starlight Headliner и изысканными часами создаёт неповторимую по духу атмосферу внутри салона.

Специальные шторки на боковых и задних окнах обеспечивают ещё больший уровень приватности. И даже при открытых шторках частную жизнь пассажиров защищают

стёкла с тонировкой.