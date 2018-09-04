Артем Маркелов выступит за команду Renault Sport Formula One Team

Перед Гран-при в Сочи Артем и основной пилот Нико Хюлькенберг посетят завод Renault в Москве

Артем, занимающий сейчас четвертое место в Чемпионате FIA Формула-2, сядет за руль болида Renault R.S.18 в первой сессии свободной практики в Сочи, а также выступит на предпоследнем этапе Формулы-2 этого сезона, который пройдет в Сочи в этот же уикенд. К трем своим победам 2018 года в Бахрейне, Монако и Австрии он планирует добавить первое место на домашнем этапе.

Артем часто занимается на симуляторе Renault Sport Formula One Team в английском Энстоуне, а также участвует в программе развития, которая включает испытательные заезды на болиде команды версии 2016 года — R.S.16. 10 сентября он отметит свой 24-й день рождения, а через две недели после этого сядет за руль Renault R.S.18.

Перед Гран-при в Сочи Артем Маркелов и основной пилот Нико Хюлькенберг посетят завод Renault в Москве, который был выбран первой индустриальной площадкой для производства новой глобальной модели Renault Arkana. На Московском заводе Renault пилоты смогут впервые увидеть шоукар совершенно нового купе-кроссовера С-сегмента, продажи которого начнутся в России уже в 2019 году.

Сириль Абитбуль, управляющий директор Renault Sport Racing:

«Мы крайне рады предложить Артему возможность сесть за руль Renault R.S.18 на своем домашнем Гран-при. В этом году он стал для нас ценным членом команды как на треке, так и вне него. На тестах в Будапеште Артем доказал, что заслуживает этого, и мы надеемся скоро увидеть его на первой сессии свободной практики в Сочи».

Артем Маркелов, Renault Sport Formula One Team:

«Это лучший подарок на день рождения, который можно представить, и я собираюсь воспользоваться этой возможностью на все сто. Работа в Renault Sport Formula One Team помогла мне повысить свои навыки на треке, и возможность на практике применить полученный опыт в Сочи — большая честь для меня».

Краткая биография Артема Маркелова

Артем Маркелов родился в Москве и пришел в Renault Sport Formula One Team на роль тест-пилота в начале 2018 г. Артем стал вторым в Чемпионате FIA Формула-2 в 2017 г. с командой Russian Time. 2018 год стал для него пятым сезоном выступлений в младших сериях Формулы-1.