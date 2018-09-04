11 новинок появилось на российском автомобильном рынке в августе

Итоги месяца подвели эксперты аналитического агентства Автостат

Семиместный минивэн Citroen Grand C4 Picasso поступил в продажу в двух спецверсиях. Fleet Edition предназначена для корпоративных клиентов (например, проката или такси), а Summer White — для широкого круга потребителей. Стоимость авто — от 1 599 000 и 1 619 000 рублей соответственно.

Renault предложила оценить поклонникам марки лимитированную серию кроссовера Kaptur под названием Play. Его особенности — мультимедийная система, работающая на платформе Яндекс.Авто, новый красный цвет и элементы персонализации. Стоимость автомобиля начинается от 1 114 990 рублей.

Также на рынке появилась особая версия седана Volkswagen Polo — Joy, разработанная на базе комплектации Comfortline специально для России. Предполагается, что будет выпущено всего 500 таких автомобилей по цене от 804 900 рублей.

Skoda представила на отечественном авторынке топовую версию вcедорожника Kodiaq — Laurin and Klement. Цена на новинку — от 2 790 000 рублей с 2-литровым дизелем мощностью 150 л.с. и от 2 834 000 рублей за вариант с 2-литровым бензиновым двигателем с турбонадувом и мощностью 180 л.с.

Кроме того, в числе новинок — лимитированные версии от марки smart. Это автомобили в цветах «Британский гоночный зеленый», «Синий сапфир», «Красный кармин», «Шампань», ограниченная серия smart Ushuaia Premium Edition. Поклонники миниатюрных автомобилей могут воспользоваться программой Brabus tailor made и заказать свой экземпляр в оригинальном цвете, с эксклюзивной отделкой интерьера.

Много новинок на рынок выпустили корейские марки. У Hyundai стартовали продажи обновленного кроссовера Santa Fe. Он доступен в четырех комплектациях — Family, Lifestyle, Premier, High-Tech и стоит от 1 999 000 рублей.

Еще одна премьера бренда — обновленный кроссовер Hyundai Tucson, оснащенный бензиновым (стоимость от 1 399 000 рублей) и дизельным (от 1 769 000 рублей) двигателями.

Kia презентовала пять моделей. Российским потребителям стал доступен обновленный седан бизнес-класса Kia Optima, который выпускают в Калининграде (цена — от 1 219 900 рублей), вседорожник Kia Sorento Prime (от 1 849 900 рублей) и Kia Rio 2019 модельного года (от 709 900 рублей). Также компания начала продажи нового поколения хэтчбека Kia Ceed нового поколения (от 949 900 рублей).

В числе новинок, еще не появившихся на российском рынке, но уже доступных для заказа — компактный кроссовер Jeep Compass (от 1 999 000 рублей) и спецверсия внедорожника Lexus LX Black Vision (от 6 854 000 рублей), сообщил источник.