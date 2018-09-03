Toyota Supra 2019 – на закрытом тест-драйве

Supra поразила автомобильных экспертов своей превосходной управляемостью и невероятной динамикой

Совсем недавно, на одном из полигонов японского автопроизводителя проходил закрытый тест-драйв нового поколения легендарного спортивного купе Toyota Supra. Сообщается, что инженеры компании в данный момент проводят последние тестовые заезды, целью которых является проверка правильной работоспособности абсолютно всех узлов и агрегатов долгожданной новинки на предмет их неисправности.

Кроме работников компании Toyota, проехаться на совершенно новой версии японской легенды доверили и некоторым авторитетным автомобильным экспертам. После заездов, они написали в своих страницах в социальных сетях о том, что новая Toyota Supra поразила их своей превосходной управляемостью и невероятной динамикой.

Как заметил один из экспертов, автомобиль замечательно держится на дороге. Надо отметить, что новинка тестировалась на довольно необычной трассе – на ней были крутые повороты и прямые участки, на которых можно было как следует разогнать Toyota Supra 2019.

Кстати с разгоном у спортивного купе никаких проблем не может быть принципе – под капотом находится мощнейший силовой агрегат, максимальная мощность которого равна аж 986 л.с. Как сказали представители японского автопроизводителя, совершенно новая Toyota Supra получила самый лучший двигатель, который когда-либо создавался инженерами компании. Сообщается, что с этим мотором, новинка может преодолеть первую «сотню» всего лишь за 3,8 секунды.

Помимо всего прочего, автомобильными экспертами была отмечена отличная работа бортовых систем экстренного торможения, а также системы безопасности в целом. Было сказано, что по сравнению с предыдущим поколением автомобиля, новая Toyota Supra получила огромное множество различных ассистентов.

Напоследок сетевое издание «CarsWeek» отмечает, что согласно официальным данным, старт продаж Toyota Supra, которая будет позиционироваться, как автомобиль 2019 модельного года, намечен на начало следующего года.