Встречайте – новые, активные знаки ограничения скорости

Динамические знаки будут применяться на автомагистралях и скоростных дорогах

На российских дорогах в скором времени появятся знаки ограничения динамического типа — они меняют значение максимально допустимой скорости в зависимости от погоды и условий видимости сообщает Drom.

Инновационные знаки внесли в ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования», который сейчас разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ), подведомственный Минтрансу.

Предполагается, что динамические знаки будут применяться на автомагистралях и скоростных дорогах (с разрешенной скоростью до 110 км/ч и до 90 км/ч соответственно). Они устанавливают скоростной режим, оптимальный для текущих дорожных условий, — в зависимости, например, от осадков и видимости.

В нынешней редакции ПДД есть только дорожный знак «Скользкая дорога» и табличка «Влажное покрытие». Последняя указывает, что знак над ней (например, ограничения скорости) действует только во время дождя или после него, когда дорога еще не высохла.

В конце прошлого года был принят федеральный закон «Об организации дорожного движения», он вступит в силу в конце 2018-го. Документ предполагает использование интеллектуальной транспортной системы (ИТС) — это, например, «умные» светофоры, управление потоками машин, в том числе их разделение на однородные группы в зависимости от скорости. Чтобы подготовиться к началу действия закона, и разрабатывается новый ГОСТ. Как пишет газета Известия, динамические дорожные знаки — тоже часть ИТС.