Как стать своим для России? Амкодор нашел способ

Министерство промышленности и торговли РФ включило Амкодор 334С в перечень товаров, произведенных на территории России

Да, универсальный погрузчик «Амкодор 334С» будет изготавливаться не в Беларуси, а в России — на заводе «Амкодор-Брянск». При этом в производстве машины будет использовано максимальное количество российских комплектующих, в том числе двигатель Ярославского моторного завода.

На аналогичных белорусских погрузчиках «Амкодор 332С4» грузоподъемностью 3,4 тонны устанавливается двигатель ММЗ Д-260.2 мощностью 130 лошадиных сил. Погрузчик «Амкодор 334С», который, кстати, изначально разрабатывался специально для российского рынка, будет комплектоваться 131-сильным мотором ЯМЗ-534. На машине будет также установлен блок радиаторов БР-534А с интегрированным масляным теплообменником для ГМП производства ООО «Оренбуржский радиатор».

«Российское происхождение» погрузчика «Амкодор 334С» делает условия на его покупку в России более выгодными: здесь и единовременная скидка по уплате авансового платежа при приобретении техники в лизинг (от 10 до 15%), и возмещение процентов по кредитам (соответствующие решения приняты на уровне правительства РФ).

Вслед за погрузчиком «Амкодор 334С» на заводе в Брянске будет освоено производство и других «русифицированных» моделей из линейки «Амкодор».

Источник напоминает, что холдинг «Амкодор» минувшим летом объявил о планах строительства нового завода по производству лесозаготовительной техники и комплектующих на базе Онежского тракторного завода (ОТЗ), который ранее был признан банкротом. В начале августа стало известно о создании на территории Российской Федерации ООО «Амкодор-Онего» и приобретении для этой цели имущества ООО «Онежский тракторный завод».

По такому же пути, кстати, уже давно идет МТЗ, охотно создавая сборочные производства своих тракторов в различных регионах Российской Федерации. О производстве своей техники в России ведут переговоры уже и на МАЗе, и на «Белкоммунмаше»…