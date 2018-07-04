Обновленный Ford Mondeo стал доступен в России 7

В России стал доступен Ford Mondeo с улучшенной оптикой и обновленными системами безопасности

Ford Mondeo получил технологическую модернизацию, направленную на повышение безопасности автомобиля и усовершенствование интеллектуальных систем помощи водителю. Теперь «интеллект» и «органы чувств» автомобиля стали еще «восприимчивее» к обстановке на дороге: Ford представил глобальное обновление оборудования и программного обеспечения модели.

Новые датчики парктроников с расширенной зоной охвата позволили реализовать на Mondeo систему предупреждения при выезде с парковки Cross Traffic Alert, работающую при езде задним ходом. Теперь при выезде с парковки, когда обзор сзади ограничен не только у водителя, но и камеры заднего вида, Ford Mondeo предупредит о том, что перпендикулярно автомобилю движется другое транспортное средство.

Система мониторинга «слепых» зон BLIS (Blind Spot Information System), предупреждающая водителя о появлении других транспортных средств в непросматриваемых зонах рядом с автомобилем, была усовершенствована с помощью более эффективных датчиков нового поколения и программного обеспечения. Радиус действия системы увеличился до 7,5 м. Новое программное обеспечение также минимизировало количество ложных срабатываний – теперь оно не превышает 1%. В ходе тестирования обновленной системы BLIS на протяжении 3000 км не было зафиксировано ни одного ложного срабатывания.

Одним из технологических преимуществ Ford Mondeo являются динамические светодиодные фары Ford Dynamic LED, отслеживающие cкорость и траекторию автомобиля, наряду с погодными и дорожными условиями, и корректирующие в соответствии с этим световой пучок. Например, при поворотах он расширяется, увеличивая освещаемое пространство. Система также переключает режимы дальнего\ближнего света автоматически. Усовершенствование механизма коррекции света, линз и электронных блоков управления позволило повысить «дальнобойность» светодиодных фар дальнего света на 25%. Это означает, что в темное время суток водитель видит на 30 м дальше и получает дополнительный запас времени для совершения маневра или торможения в случае появления препятствия на пути.

Заказать обновленный Ford Mondeo уже можно приобрести у всех официальных российских дилеров марки. Стоимость бизнес-седана осталась прежней.