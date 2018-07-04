Инвестиции Hyundai Motor в Autotalks для развития технологий подключенного автомобиля 6

Hyundai Motor инвестирует в Autotalks для развития технологий подключенного автомобиля с целью повышения безопасности на дорогах

Hyundai Motor объявила о создании стратегического партнерства с Autotalks, ведущей технологической компанией, специализирующейся на выпуске коммуникационных чипсетов для систем Vehicle to Everything (V2X). Прямые инвестиции Hyundai Motor в рамках стратегического сотрудничества с Autotalks помогут дать новый импульс в разработке и внедрении чипсета следующего поколения для подключенных автомобилей.

Технология V2X позволяет автомобилям обмениваться данными друг с другом, другими участниками дорожного движения и инфраструктурой, что повышает мобильность и безопасность на дорогах. Основная задача любого решения V2X — это безопасность. Эта надежная система датчиков, работающих в любой среде и при любых погодных условиях и действующих не только в пределах прямой видимости, помогает предотвращать дорожные столкновения и избегать возникновения опасных ситуаций.

В автомобилях, которыми управляет человек, системы V2X предоставляют водителю важную информацию в виде оповещений и уведомлений, а также способны взять на себя управление в опасных ситуациях. В автономных автомобилях технология V2X дополняет существующие системы, позволяя им принимать более продуманные решения, а также упрощая взаимодействие с другими участниками дорожного движения.

«Подключенные функции — это одна из основных технологий, которая может применяться в различных бизнес-моделях для умных городов, а также для автономного вождения и информационно-развлекательного сопровождения. — сказал Хван Юн Сон, директор бизнес-группы по открытым инновациям Hyundai Motor Company. — Hyundai Motor продолжит инвестировать в революционные технологии, соответствующие текущим и будущим стратегическим направлениям развития Hyundai».

Хагай Цисс, генеральный директор Autotalks, отметил: «Прямые инвестиции в Autotalks со стороны такого ведущего глобального автопроизводителя, как Hyundai, это не только выражение доверия к компании, но и свидетельство роста рынка V2X. Активный интерес Hyundai к самым передовым технологиям связи и безопасности, и ведущие решения Autotalks в сфере V2X — это идеальная комбинация для плодотворного сотрудничества. Инвестиции Hyundai будут способствовать ускоренной реализации технологических планов Autotalks, а также станут поддержкой для наших клиентов и партнеров во всем мире».

Hyundai расширяет партнерские отношения в сфере подключенных автомобилей с целью дальнейшего развития этой ключевой для автономного вождения технологии и исследует новые деловые возможности в рамках инфраструктуры умных городов.