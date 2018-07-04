ГИБДД перестанет требовать у водителей полис ОСАГО

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что страховые полисы ОСАГО, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронного документа.
После принятия поправок любому полису ОСАГО будет присваиваться уникальный идентификационный номер, и автовладельцам будет достаточно будет иметь этот документ в электронном виде на своем смартфоне, — чтобы предъявить сотруднику ДПС вместо бумажного бланка, как это положено сейчас.
Помимо прочего, законопроект запрещает страховым компаниям предъявлять регрессные требования к виновному в ДТП пешеходу, пострадавшему в результате аварии, а также к его родственникам. То есть пешеходу-нарушителю ПДД, чтобы не отвечать рублем за свои художества на дороге, достаточно будет формально зафиксировать хоть какое-то «ранение» в спровоцированном им ДТП — сообщает Автовзгляд.
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Ну, что сказать….. Медвепуту и всем их прихвостням пламенный привет!!! теперь пешеход, «зайка беззащитная» ср***ть может на проезжей части дороги… Правильно, у нас же курящие и водители — это враги нации…. у них нет прав…. Только вот обращаюсь я ко всем пешеходам: товарищи, помните машина не еб…..т, а давит, и умираю под колесами Камаза вас будет тешать мысль, что закон на вашей стороне? И пешеходы, и водители, и курильщики, и даже гребаные велосипедисты…все мы граждане этой страны и все мы должны с уважением относится друг к другу и пониманием, даже если власти всеми силами пытаются нас рассорить и развести по разные стороны правового поля…. Все должны понимать, что машина — средство повышенной опасности, и водитель, который этой самой машиной управляет, и пешеход, который должен осознавать, что незыблемые правила ПДД писались кровью погибших, что не просто так придумали зебру…. а все новомодные правила написаны ….. ну, вы поняли чем……
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