Ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом, новые дорожные знаки в ПДД 26

Автомобилистов разделят на классы

В ПДД вводят новые дорожные знаки. Знаками устанавливаются ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом. Нововведения коснутся миллионов владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и т. д. Однако знаки на дорогах пока не появятся: требования и правила применения указателей еще не внесены в ГОСТ.

Среди новых дорожных знаков — указатель «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»: запрещено движение автомобилей, экологический класс которых (есть в документах на машину) ниже значения, указанного знаком. Вводится также информационная табличка «Экологический класс транспортного средства»: она устанавливается в комбинации со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен» и т. д.

Идея принадлежит Минтрансу, который разработал поправки к ПДД еще в 2014 году, ссылаясь на зарубежный опыт. Региональные власти должны иметь право вводить ограничения в районах с неблагоприятной экологической обстановкой, считают в ведомстве. Сама идея ограничить проезд транспорта с грязным выхлопом обсуждается больше десяти лет, эта тема поднималась еще в правительстве Москвы времен Юрия Лужкова в середине 2000-х.

Контроль проезда будет осуществляться дорожными камерами и инспекторами: номер транспортного средства сверят с базой данных МВД, где содержится информация об экологическом классе автомобиля. Инспектор может проверить экологический класс в свидетельстве о регистрации (СТС). Штраф, скорее всего, за несоблюдение требований знаков (ст. 12.16 КоАП, ч. 1) составит 500 руб. Официальных разъяснений на этот счет от ГИБДД пока не поступало.

Если взглянуть на список бестселлеров российского авторынка, у Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, например, двигатель класса «Евро-5». У Lada 4×4 («Нива», двигатель 21214) двигатель класса «Евро-2/4» — в зависимости от года выпуска. Двигатель ЗМЗ–40906, устанавливаемый на УАЗ «Хантер», соответствует классу «Евро-5».

Экологический класс в автомобильных документах указывается с 2010–2011 годов. По данным ГИБДД, в России зарегистрировано 7,7 млн легковых машин возрастом 10–15 лет и 14,5 млн автомобилей старше 15 лет — все они почти наверняка без экологического класса. Владельцы либо получат штраф за въезд в запрещенную зону (система распознает автомобиль с двигателем «Евро-0»), либо не получат штрафа вообще — ответа на этот вопрос пока нет. 1 июля 2022 года вступает в силу вторая часть постановления правительства №832, согласно которой новые знаки и запреты будут распространяться на машины без экологического класса в документах.

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2018 года в России из 42,4 млн легковых автомобилей оборудованы двигателями класса «Евро-5» 13%, «Евро-4» — 28,7%, «Евро-3» — 14,6%, «Евро-2» — 12,2%, «Евро-1» — 4,4%, «Евро-0» — 27%.

Газета «Коммерсантъ» сообщает , что новые знаки появились пока только на бумаге. Технические требования и правила применения новых указателей должны быть закреплены в ГОСТах — Р52289 и Р52290. Новую их редакцию готовит институт «РосдорНИИ» (входит в систему Минтранса), даты выхода документов пока не называется, в Минтрансе “Ъ” заявили, что работа находится «в завершающей стадии». Разработка стандартов заложена в программе национальной стандартизации 2018 года, добавляют в Росстандарте, но сроков также не называют. Пока действует редакция стандартов 2004 года. Это не просто формальность: чтобы указатели установить, надо их закупить у производителей, а те не знают, как наносить графику: нужны стандарты. В московском Центре организации дорожного движения “Ъ” подтвердили: «Чтобы начать устанавливать новые знаки, необходимо внести изменения в ГОСТ». Такой же позиции придерживаются и власти Новосибирской области и Казани.