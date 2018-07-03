Lexus объявляет о начале приема заказов на элегантный бизнес-седан Lexus ES седьмого поколения 5

Lexus начинает прием заказов на новое поколение элегантного бизнес-седана Lexus ES

Заключение контрактов доступно у всех Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус на территории РФ.

Седьмое поколение Lexus ES открывает новую эру для модели, имеющей одну из самых долгих историй в линейке бренда Lexus и являющейся одной из наиболее популярных. Новый Lexus ES обеспечивает все, что традиционно ожидают покупатели от бренда, но при этом обладает качествами, способными привлечь новую аудиторию. Смелый дизайн, комфорт, захватывающая управляемость, высочайшее качество, вдохновляющие технологии и забота о клиенте в этом автомобиле вышли на новый уровень. Обращающийся к эмоциям водителя, имеющий впечатляющую и выверенную динамику, оснащенный новейшими системами безопасности — ES седьмого поколения в полной степени сохраняет главные черты имиджа модели, и в то же время значительно расширяет их и дополняет новыми штрихами.

Теперь Lexus ES уверенно бросает вызов соперникам в своем сегменте, предлагая реальную альтернативу в плане динамики, удовольствия от вождения, выверенной управляемости и самых современных высоких технологий.

Lexus ES седьмого поколения создан на абсолютно новой платформе, расширяющей возможности дизайна премиального бизнес-седана. Автомобиль стал длиннее на 65 мм и шире на 45 мм своего предшественника. Увеличились колесная база (+50 мм), а также передняя и задняя колея. Новая платформа открыла коллективу дизайнеров Lexus под руководством Ясуо Каджино настоящую свободу воображения, позволив сделать автомобиль элегантным, но при этом дизайн ES стал еще более смелым. Новый ES имеет по-спортивному заниженную линию капота и приземистый силуэт, благодаря чему он выглядит еще более динамично, а плавные, словно струящаяся вода, линии дизайна делают его облик легко узнаваемым.

При разработке седьмого поколения Lexus ES дизайнеры ориентировали все элементы управления автомобилем на передней панели и консоли на водителя, сделав зону переднего пассажира более свободной и комфортной.

Помимо этого, в новом Lexus ES, несмотря на заниженную линию крыши кузова, обеспечен впечатляющий простор для пассажиров второго ряда — увеличенная колесная база позволила значительно (до 1025 мм) расширить расстояние между рядами сидений.

Дизайнерские и эргономические новшества – далеко не единственные преимущества седьмого поколения Lexus ES. Коллектив инженеров под руководством Ясухиро Сакакибары сумел заметно изменить имидж элегантного седана, известного в первую очередь своими комфортом и тишиной. Теперь Lexus ES может гордиться, в том числе и улучшенными отзывчивостью, легкостью в управлении и мощностью.

Новая платформа Lexus для переднеприводных автомобилей способна конкурировать по жесткости на скручивание с платформой, на базе которой созданы роскошное купе LC и флагманский седан LS. Полностью новая конструкция задней многорычажной подвески, электроусилитель руля с креплением электромотора на рулевой рейке и V-образная распорка-усилитель за задним сиденьем дали инженерам Lexus возможность настроить автомобиль с принципиально новым уровнем точности. Lexus ES дает водителям с абсолютно разными стилями вождения ощущение полного контроля над автомобилем в сочетании с чувством быстрого отклика на каждое движение.

В России Lexus ES седьмого поколения представлен в трех версиях: ES 200, ES 250 и ES 350. Помимо этого, впервые в истории модели предлагается версия FSPORT на модели ES350. Все версии имеют привод на переднюю ось. Lexus ES 200 оснащен бензиновым двигателем с рабочим объемом 1 998 куб. см, мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 192 Нм. Этот двигатель агрегатируется с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с режимом секвентального переключения передач. На Lexus ES 250 установлен новейший высокоэффективный двигатель с рабочим объемом 2 487 куб. см, имеющий улучшенные рабочие показатели и повышенную экономичность. Мощность двигателя составляет 200 л. с., а его крутящий момент – 243 Нм. Изготовленный из легкого алюминия данный двигатель с увеличенным ходом поршня и с интеллектуальной системой регулировки фаз газораспределения VVT-i имеет выдающийся для бензиновых силовых агрегатов КПД 38%.

Предусмотренный для Lexus ES 350 и ES 350 F SPORT двигатель V6 (3 456 куб. см) обеспечивает мощное ускорение и имеет особенный тембр звука. V6 отличается исключительно плавной работой. Благодаря обновлениям в системе впрыска топлива D4-S теперь его мощность составляет 249 л. с., что существенно выше показателя двигателя V6 предыдущего поколения.

Двигатели 2,5 л и 3,5 л работают в паре с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift, которая обеспечивает четкие переключения скоростей и быструю реакцию автомобиля на действия педалью газа. Расширенный диапазон передаточных чисел трансмиссии позволяет использовать в нижнем диапазоне скоростей «короткие» передачи для быстрого разгона, а в верхнем и при равномерном движении – «длинные», обеспечивающие максимальную экономичность.

Для версии ES 350 F SPORT предлагается адаптивная регулируемая подвеска AVS, аналогичная устанавливаемой на купе LC. Ее амортизаторы имеют 650 уровней настройки демпфирующих сил и обеспечивают несравненный уровень контроля на любом дорожном покрытии.

Палитра цветов кузова седьмого поколения Lexus ES насчитывает 12 вариантов, 11 из которых – с эффектом «металлик». Два цвета – белый F SPORT и синий F SPORT – предлагаются эксклюзивно в комплектации ES 350 F SPORT. Богатейший выбор сочетаний отделок и цветов салона (29 вариантов) способен удовлетворить самого требовательного покупателя. Обивка сидений может быть представлена в искусственной коже Tahara, натуральной коже или сверхмягкой натуральной коже Semi-aniline. Для ES 350 F SPORT предусмотрен эксклюзивный вариант отделки из искусственной кожи F SPORT Tahara. Разнообразие вариантов декоративных вставок дает возможность максимально индивидуализировать дизайн салона. Такие вставки могут иметь отделку «черный рояльный лак», черное или коричневое дерево Шимамоку, бамбук, а на комплектации F SPORT – декоративные вставки выполняются из специального алюминия с использованием отделки по технике японского традиционного искусства изготовления самурайских мечей «хадори» (Hadori).

Новый LexusES 200 доступен в двух комплектациях – Comfort и Executive.

и ES 250 доступен в четырех комплектациях – Comfort, Executive, Premium и Luxury .

. Самая мощная версия ES 350 предлагается в комплектациях Luxuryи FSPORT.

Великолепный уровень оснащения уже в стартовой комплектация Comfort, в полной мере отвечающий представлениям о бизнес-классе. В ней на LexusES 200 (2580000 рублей) и ES 250 (2659000 рублей) установлены легкосплавные 17-дюймовые диски с шинами 215/55R17. Кроме того, автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом также на легкосплавном диске.

Современная оптика Lexus ES в комплектации Comfort – светодиодные дневные ходовые огни, однолинзовые светодиодные фары ближнего и дальнего света с омывателями и автоматическим корректором угла наклона, а также дополнительные светодиодные лампы освещения поворотов с функцией противотуманных фар и светодиодные задние противотуманные фонари – делает управление безопасным, а сам автомобиль хорошо заметным на дороге в любое время суток и при любой погоде.

Рулевая колонка имеет электрорегулировку по двум направлениям, а передние сиденья – по восьми, их поясничная опора регулируется в двух направлениях. Созданное вручную мультифункциональное рулевое колесо отделано благородной кожей, а под рулем расположены удобные переключатели передач.

Двухзонный климат-контроль с ионизатором воздуха Nanoe обеспечивает комфортную среду в салоне. Декоративные вставки в этой комплектации выполнены в черном цвете. Среди других функций улучшенного комфорта – интеллектуальная система доступа в автомобиль с двумя «смарт-ключами», запуск двигателя при помощи кнопки, автоматические стеклоподъемники всех дверей, датчик света, передний и задний парковочные датчики с функцией автоматического торможения, рулевая колонка, автоматически отодвигающаяся при посадке и высадке водителя, камера заднего вида с динамической разметкой, круиз-контроль, электрохромные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом наружных зеркал, люк с электроприводом, система Start/Stop и электрический стояночный тормоз. В холодную погоду уют в автомобиле обеспечивают подогрев передних сидений и дополнительный электрический отопитель салона (устанавливается на ES 200).

7-дюймовый многофункциональный дисплей с современной и удобной графикой расположен на панели приборов на уровне глаз водителя, а мультимедийная система с 8-дюймовым LDA-монитором, которая поддерживает форматы CD, MP3, WMA, оснащена одним разъемом AUX, двумя разъемами USB и модулем Bluetooth, обеспечивает идеальный звук с помощью 10 динамиков. Помимо этого, на центральной консоли размещен удобный джойстик Remote-Touch с обновленной конструкцией и формой.

Традиционно для бренда Lexus забота о безопасности клиентов является одной из важнейших ценностей. Все версии Lexus ES оснащаются 10 подушками безопасности – двумя фронтальными (с двухступенчатым алгоритмом срабатывания), двумя передними коленными, передними и задними боковыми, а также двумя «шторками безопасности» по всей длине салона. Помимо этого, независимо от комплектации Lexus ES укомплектованы сигнализацией, иммобилайзером и системой вызова экстренных аварийных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, уже в стартовой комплектации Lexus ES предусмотрено множество систем безопасности: система курсовой устойчивости VSC интегрирована с электроусилителем руля (EPS), антиблокировочная система тормозов дополнена системой распределения тормозных усилий, присутствует функция автоматической активации стояночного тормоза (Brake hold). Также автомобиль оснащен системой помощи при старте на склоне (НАС) и системой мониторинга давления в шинах, а тормозные фонари имеют функцию сигнализации аварийной остановки. На задних сиденьях предусмотрены крепления ISOFIX для установки детского кресла.

В комплектации Executive новый LexusES 200 предлагается за 2961 000 рублей, а ES 250 – за 3040000 рублей. Данная комплектация включает в себя 18-дюймовые колеса с шинами 235/45R18 на легкосплавных дисках. Обивка сидений выполнена из натуральной кожи, передние сиденья имеют вентиляцию, подушка водительского сиденья оснащена электрорегулировкой по длине, поясничная опора водительского сиденья имеет 4 направления электрорегулировки, а пассажирского – 2. Кроме того, в комплектации предусмотрена память настроек водительского сиденья, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида. Мультифункциональный кожаный руль украшен деревянными вставками и имеет обогрев по всей поверхности обода. Из дерева выполнены и декоративные вставки интерьера.

Lexus ES 200 и ES 250 Executive оснащены датчиком дождя и солнцезащитной шторкой заднего стекла с электроприводом, электроприводом автоматического складывания наружных зеркал, а система комфортной посадки и высадки водителя предусматривает автоматическое смещение сиденья. Помимо этого, обогрев лобового стекла по всей поверхности делает начало движения в холодное время года намного более комфортным. В комплектации Executive и выше список систем безопасности дополнен системой мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM) и системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения (RCTAB).

LexusES 250 также предлагается в комплектаций Premium. Цена автомобиля в данной комплектации составляет 3258 000 рублей. В нее включены трехлинзовые светодиодные фары ближнего и дальнего света и «динамические» указатели поворотов с последовательным включением светодиодов. Кроме того, передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения получили функцию предупреждения о пешеходах. Аналогичная функция в комплектации Premium предусмотрена и в системе панорамного обзора с 4 камерами, включая работу в ночное время. Помимо этого, автомобиль оснащен электроприводом крышки багажника с бесконтактным сенсором, облегчающим погрузку и выгрузку вещей. Lexus ES 250 Premium имеет адаптивный круиз-контроль, работающий в полном диапазоне скоростей, а в распоряжении водителя и пассажиров появилась панель для беспроводной зарядки мобильного телефона.

В комплектации Premium и выше автомобили Lexus ES седьмого поколения оснащены новейшим комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System +, в который входят система распознавания дорожных знаков, система контроля усталости водителя, система помощи при смене полосы движения, система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения, система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны «ослепления» встречного автомобиля (AHS). Этот пакет технологий активной безопасности дает новые возможности и расширяет набор сценариев управления, в которых системы безопасности способны обеспечить более высокую степень защиты водителя и пассажиров.

Максимальный уровень комплектации Luxury предусмотрен как для LexusES 250 (3742 000 рублей), так и для ES 350 (3996 000 рублей). Обивка сидений в этой версии выполнена из сверхмягкой кожи Semi-aniline, а электрорегулировку поясничной опоры по 4 направлениям и память настроек имеют оба передних сиденья. Наклон спинки заднего сиденья также можно отрегулировать при помощи электропривода, а в распоряжении пассажира правого заднего сиденья появилась функция дистанционной регулировки положения переднего пассажирского сиденья. ES 250 и ES 350 Luxury оснащен трехзонным климат-контролем. В задний подлокотник встроен модуль управления климат-контролем, обогревом, положением задних сидений, аудиосистемой и шторкой заднего стекла. Солнцезащитные шторки предусмотрены и для стекол задних дверей и боковых задних стекол, а крыша не только имеет люк с электроприводом, но и выполнена панорамной.

Помимо этого, в распоряжении водителя появился цветной проекционный дисплей (HUD), отображающий всю основную информацию на уровне глаз водителя, что позволяет не отвлекать внимание от дороги. Также в комплектации Luxury автомобиль оснащен навигационной системой с предустановленными картами российских городов. Вкусы самых взыскательных ценителей автомобильного аудио способна не только удовлетворить, но и превзойти новейшая аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 17 динамиками и EMV-монитором 12,3”. В ней впервые в мире использована архитектура, позволяющая погрузить каждого пассажира в салоне автомобиля в атмосферу мощного, чистого и качественного звука. Технология PurePlay использует множество уникальных решений, формируя звуковую среду несравненного качества и обеспечивая точную технологию настройки и обработки сжатого цифрового сигнала. Динамики системы распределены в салоне на уровне плеч, что улучшает акустику, создает единое звуковое пространство и две идентичные звуковые сцены – и для первого, и для второго рядов сидений.

Отдельно в списке комплектаций стоит версия LexusES 350 FSPORT (3550 000 рублей), сохраняющая всю роскошь и комфорт, присущие элегантному бизнес-седану, но максимально ориентированная на удовольствие от динамики вождения и управляемости. Версия F SPORT предлагается для Lexus ES впервые в истории этой модели. ES 350 F SPORT отличается крупными 19-дюймовыми колесами с эксклюзивным дизайном «затемненных» легкосплавных дисков и шинами 235/40R19. Модель оснащена пакетом F SPORT, в который входят эксклюзивные элементы дизайна: передний и задний бамперы, спойлер на крышке багажника, решетка радиатора, логотипы F SPORT на передних крыльях. В салоне установлены спортивные передние сиденья F SPORT с усиленной боковой поддержкой и отделкой из специальной искусственной кожи, руль с логотипом F SPORT, алюминиевые накладки на педали, а также накладки на пороги. Декоративные вставки интерьера выполнены из специального алюминия – прежде брендом Lexus не предлагалось ничего подобного – отделка «хадори» (Hadori) опирается на японское традиционное искусство изготовления мечей. Здесь использован переливающийся волнистый узор, который создает объемный эффект, деликатно изменяющийся при смене угла зрения, что демонстрирует высокий уровень мастерства и проработки деталей, с которыми создавалась версия F SPORT, занимающая особое место в модельном ряду бренда.

Lexus ES 350 F SPORT имеет и ряд существенных технических преимуществ. Селектор выбора режимов движения в дополнение к трем стандартным режимам ECO, NORMAL и SPORT имеет дополнительный режим SPORT+, в котором обеспечена максимальная степень отзывчивости работы всех систем, связанных с динамикой и управляемостью. На эти автомобили установлена адаптивная регулируемая подвеска AVS. Также ES 350 F SPORT оснащен системой преобразования звука двигателя, которая формирует дополнительный слой в гамме этого звука и усиливает естественные ритмы энергичного движения.