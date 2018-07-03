Грандиозный спортивный праздник в Набережных Челнах от «КАМАЗ-мастер»

Грандиозный спортивный праздник подарила челнинцам и гостям города команда «КАМАЗ-мастер». Символично, что мероприятие под девизом «Опыт-молодости!», посвященное 30-летию спортивной команды, было приурочено ко Дню Молодежи, традиционно проходящему на набережночелнинском Майдане.
Прибывающую к месту праздника публику встречала впечатляющая экспозиция – 8 спортивных грузовиков, начиная от самого первого «КАМАЗ-4310С», увидевшего свет еще в далеком 1988 году, и заканчивая блестящим красками новой ливреи, болидом «КАМАЗ-43509», сошедшим со стапелей команды буквально за два дня до мероприятия.
Зноем далеких континентов повеяло на восхищенных зрителей от знаменитых камазовских спортивных грузовиков, принесших России 15 золотых дакаровских бедуинов и еще много побед на многочисленных международных гонках. Ну где еще можно увидеть, к примеру, знаменитый среднемоторный прототип камазовцев, на котором в 1996 году была завоевана первая победа на ралли «Дакар»! И где еще можно получить автограф одного из участников того самого звездного экипажа механика — Наиля Багаветдинова или чемпионов помоложе — Эдуарда Николавева, Айрата Мардеева, Андрея Каргинова, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова и сделать селфи с семикратным победителем «Дакара» Владимиром Чагиным — это дорогого стоит!
Атмосферу настоящего раллийного бивуака создавали еще и четыре автомобиля технической помощи команды. А большая стартовая арка и трамплин подсказывали фанатам (по оценкам полиции праздник посетило около 107 тысяч зрителей), что впереди их ждет незабываемое действо.
И конечно же, «КАМАЗ-мастер» не обманул ожиданий своих поклонников. Заезды начались с показательных выступлений юных картингистов. Напомним, челнинский карт-клуб теперь находится на попечении «КАМАЗ-мастера». Наставничество успешно развивается на протяжении вот уже трех лет. Стремительные виражи юных спортсменов дополнили головокружительными пируэтами на более мощных картах серии KZ Антон Шибалов и Андрей Каргинов.
Ну, а после такого «разогрева» два многотонных спортивных болида под управлением двух дакаровских чемпионов Айрата Мардеева и Эдуарда Николаева стали творить чудеса синхронного дрифта. Впечатляющее зрелище сорвало овации восторженной публики. Кульминацией заездов стали 35-метровые прыжки с трамплина.
Присутствовавшие на Дне Молодежи депутат Госдумы Альфия Когогина, мэр города Наиль Магдеев и министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов поблагодарили руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина за подаренные эмоции.
«Сегодняшний праздник и наша программа посвящены 30-летию нашей команды, — сказал в ответном слове Владимир Чагин. — Это дань уважения родному городу и нашей любимой республике за годы поддержки и нашей совместной работы во благо наших общих побед. Оглядываясь назад, на 30 лет насыщенной событиями истории команды, мы с огромной благодарностью вспоминаем всех, кто был рядом с нами во все эти годы. Большое спасибо нашим болельщикам, заводчанам, руководству завода «КАМАЗ», руководству города и республики, спонсорам. Партнерами сегодняшнего праздника стали давние друзья команды «КАМАЗ-мастер» — компании «Кориб», «КАМА-тракс», «Конгресс-Авиа» и РИАТ. Группа компаний «Кориб» нашла, восстановила и подарила команде наш самый первый спортивный грузовик! Только командой можно сделать то, что одному невозможно, команда – это когда все вместе и смотрят в одну сторону! Следующие полгода пройдут под эгидой юбилея «КАМАЗ-мастера». Будем вместе двигаться к новым победам!»
C 2014 года www.amsrus.ru
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