Грандиозный спортивный праздник в Набережных Челнах от «КАМАЗ-мастер» 3

Праздник «КАМАЗ-мастера» в Набережных Челнах

Грандиозный спортивный праздник подарила челнинцам и гостям города команда «КАМАЗ-мастер». Символично, что мероприятие под девизом «Опыт-молодости!», посвященное 30-летию спортивной команды, было приурочено ко Дню Молодежи, традиционно проходящему на набережночелнинском Майдане.

Прибывающую к месту праздника публику встречала впечатляющая экспозиция – 8 спортивных грузовиков, начиная от самого первого «КАМАЗ-4310С», увидевшего свет еще в далеком 1988 году, и заканчивая блестящим красками новой ливреи, болидом «КАМАЗ-43509», сошедшим со стапелей команды буквально за два дня до мероприятия.

Зноем далеких континентов повеяло на восхищенных зрителей от знаменитых камазовских спортивных грузовиков, принесших России 15 золотых дакаровских бедуинов и еще много побед на многочисленных международных гонках. Ну где еще можно увидеть, к примеру, знаменитый среднемоторный прототип камазовцев, на котором в 1996 году была завоевана первая победа на ралли «Дакар»! И где еще можно получить автограф одного из участников того самого звездного экипажа механика — Наиля Багаветдинова или чемпионов помоложе — Эдуарда Николавева, Айрата Мардеева, Андрея Каргинова, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова и сделать селфи с семикратным победителем «Дакара» Владимиром Чагиным — это дорогого стоит!

Атмосферу настоящего раллийного бивуака создавали еще и четыре автомобиля технической помощи команды. А большая стартовая арка и трамплин подсказывали фанатам (по оценкам полиции праздник посетило около 107 тысяч зрителей), что впереди их ждет незабываемое действо.

И конечно же, «КАМАЗ-мастер» не обманул ожиданий своих поклонников. Заезды начались с показательных выступлений юных картингистов. Напомним, челнинский карт-клуб теперь находится на попечении «КАМАЗ-мастера». Наставничество успешно развивается на протяжении вот уже трех лет. Стремительные виражи юных спортсменов дополнили головокружительными пируэтами на более мощных картах серии KZ Антон Шибалов и Андрей Каргинов.

Ну, а после такого «разогрева» два многотонных спортивных болида под управлением двух дакаровских чемпионов Айрата Мардеева и Эдуарда Николаева стали творить чудеса синхронного дрифта. Впечатляющее зрелище сорвало овации восторженной публики. Кульминацией заездов стали 35-метровые прыжки с трамплина.

Присутствовавшие на Дне Молодежи депутат Госдумы Альфия Когогина, мэр города Наиль Магдеев и министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов поблагодарили руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина за подаренные эмоции.