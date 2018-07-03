Бензин по 55 рублей — уже реальность (из-за недолива на АЗС)
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Бензин по 55 рублей — уже реальность (из-за недолива на АЗС)
Июль 03 18:08 2018

Федерация автовладельцев России разработала метод определения недолива топлива на АЗС в режиме «тайного покупателя»

Суть методики такова: эксперты, закупая бензин, не пользуются канистрами, а заливают топливо в горловину специально оборудованного автомобиля и далее определяют фактическое количество приобретенного горючего. Мониторинг недолива АИ-92 и АИ-95 проводился на 34 АЗС, расположенных на территории 13 субъектов РФ. В ходе проверки активисты ФАР посетили:

  • 5 — вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК);
  • 21 — федеральную и региональную сеть;
  • 8 — мелкосетевых и частных АЗС.

За недолив принималось расхождение более 1%, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС. Недолив среди ВИНКов составил 20%, то есть обмануть автомобилиста пытались всего лишь на одной из пяти заправок (впрочем, разница между оплаченным и залитым бензином составила 1,63% — то есть находилась на уровне погрешности).

Тест показал - больше всего недоливают крупные и федеральные сети автозаправок

Недолив среди федеральных и крупных региональных сетей составил 81% (средний недолив — 4,97%, максимальный — 19,03%). А самое печальное, что недолив среди мелкосетевых и частных АЗС замечен на 100% заправок (средний недолив — 5,66%, максимальный — 8,03%). Средний недолив по выборке — 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр.

Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка, фактически продают топливо по более высокой рыночной цене. Вот примеры:

  • АЗС в Краснодарском крае продавала АИ-95 по 44,70 руб./литр, недолив составил 19,03%, и фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб./литр;
  • АЗС в Московской области отпускала АИ-95 по 39,90 руб./литр, недолив составил 12,8%, и фактически потребитель приобрел топливо по цене 44 руб./литр.

Если оптовая цена выше розничной [как сейчас], то это неминуемо приводит к снижению качественных и количественных показателей отпускаемого на АЗС топлива, а значит, у всех нас есть риск не только заправить топливо сомнительного качества, но и заплатить «за воздух» — сообщает Auto.Mail.ru.

 

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. михаил отрешко
    Июль 03, 18:51 #1 михаил отрешко

    Сегодня знакомый позвонил, говорит заехал на Газпромнефть на алтушке, сказал «до полного», в бак Шевроле Нивы чудесным образом поместилось 65 литров, хотя там бак 55 литров, и лампочка только загорелась, то есть, минимум 5-7 литров в баке ещё было. Как в анекдоте. Подскажите, до скольки лет растёт Шевроле Нива?)))))))

  2. Romman Romm
    Июль 03, 21:29 #2 Romman Romm

    Асланян. Ты Великий , я тебя люблю.

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