Универсал Bentley c кузовом Mercedes-Benz выставили на продажу
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Универсал Bentley c кузовом Mercedes-Benz выставили на продажу
Июль 02 19:03 2018

Дилер по продаже классических автомобилей Hyman выставил на продажу Bentley S2 образца 1960 года с кузовом от Mercedes-Benz 300SE (W112).

Автомобиль построен ателье Wendler по заказу неизвестного клиента из Нью-Йорка. Заявленная цена — 575 тысяч долларов (36,3 миллиона рублей по текущему курсу)-сообщает Motor.

Шасси для автомобиля позаимствовали у Bentley

Bentley S2 с номером шасси «LLBA9» — это один из шести длиннобазных «Эс-вторых», доработанных кузовными ателье, и вторая машина, построенная Wendler для особого клиента. По слухам, Mercedes-Benz отказался строить для него первую машину — универсал на базе роскошного 300 d Adenauer — и покупатель обратился к немецкому тюнеру. После второго отказа, когда понадобилась замена «300-му», шасси для будущей машины позаимствовали у Benltey.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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