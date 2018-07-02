Универсал Bentley c кузовом Mercedes-Benz выставили на продажу

Автомобиль построен ателье Wendler по заказу неизвестного клиента из Нью-Йорка. Заявленная цена — 575 тысяч долларов (36,3 миллиона рублей по текущему курсу)-сообщает Motor.
Bentley S2 с номером шасси «LLBA9» — это один из шести длиннобазных «Эс-вторых», доработанных кузовными ателье, и вторая машина, построенная Wendler для особого клиента. По слухам, Mercedes-Benz отказался строить для него первую машину — универсал на базе роскошного 300 d Adenauer — и покупатель обратился к немецкому тюнеру. После второго отказа, когда понадобилась замена «300-му», шасси для будущей машины позаимствовали у Benltey.
C 2014 года www.amsrus.ru
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