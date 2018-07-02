Бюджетный Kia Sportage обошёл по продажам новый Hyundai ix35 и Creta 8

Бюджетная модификация Kia Sportage нового поколения появилась на рынке два месяца назад.

Уже в мае модель разошлась тиражом в 7,6 тысяч экземпляров, опередив бестселлеры Hyundai Сreta (7,3 тысячи шт.) и Hyundai ix35 (5,9 тысячи шт.).

Напомним, кросс разработан на платформе «старого» Kia Sportage, который был доступен в России с 2010 по 2015 годы. В Поднебесной новинка продаётся параллельно с Kia KX5, который в РФ известен, как Kia Sportage 2016-2018 г.в.

Китайский Kia Sportage немного уступает глобальной модели по габаритам: длина кросса — 4 460 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 670 мм, колёсная база — 2 640 мм, дорожный просвет — 182 мм.

Автомобиль оснащается безальтернативным 2,0-литровым атмосферником мощностью 161 л.с., в паре с которым работает 6-ступенчатая МКПП или 6-скоростной «автомат». Система полного привода для новинки не предусмотрена.

В базовом исполнении Kia Sportage 2019 оборудован: ABS, EBD, системой стабилизации, фронтальными подушками безопасности, кондиционером и штатной мультимедийной системой.

Топовые версии кроссовера дополнены кожаным салоном, климат-контролем, камерами кругового видеообзора, системой контроля «слепых» зон, системой предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем с функцией распознавания дорожных знаков, а также панорамным люком с электроприводом.

Цены бюджетного Sportage варьируются от 119 900 до 139 900 юаней (от 1 136 000 до 1 325 000 рублей). Для сравнения: Hyundai Creta в Китае продаётся по цене от 89 800 юаней (850 000 рублей), а Hyundai ix35 стоит также от 119 900 юаней (1 136 000 рублей).