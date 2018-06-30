Стартуют продажи Toyota C-HR с выгодными условиями по кредиту и КАСКО 7

Быстрее, проще, выгоднее: продажи Toyota C-HR стартуют с выгодными условиями по кредиту и КАСКО

ООО «Тойота Мотор» – 1 июля 2018 года начнутся продажи долгожданного купе-кроссовера Toyota C-HR. Официальная информация о том, что дерзкий Toyota C-HR приедет в Россию, впервые появилась в конце января 2018 года и вызвала настоящий ажиотаж среди потенциальных покупателей.

Пользователи соцсетей запустили флешмоб и разместили больше 1100 фотографий под хэштегом #ждуCHR. С момента анонсирования приема заказов на Toyota C-HR за неполный месяц было заключено более 200 контрактов. Чтобы сделать покупку нового яркого кроссовера быстрее, выгоднее и проще, Тойота подготовила несколько новых кредитных и страховых продуктов.

Кредит – быстро, выгодно и без первоначального взноса

Тем, кто задумался о покупке Toyota C-HR, но не располагает необходимой суммой, ООО «Тойота Мотор» и АО «Тойота Банк» предлагают линейку новых кредитных продуктов с говорящими названиями и очень простыми условиями. Так, например, программа «Старт с нуля» позволяет оформить кредит без первоначального взноса. Ставка составит 12,8 % годовых, а максимальный срок кредита – до 7 лет.

Минимизировать переплаты за использование заемных средств позволит кредитная программа «Низкий процент», позволяющая приобрести Toyota C-HR всего под 6,4 % годовых. Программа «Просто кредит» предлагает отказаться от дополнительных услуг страхования жизни и здоровья заемщика и получить при этом привлекательную ставку в 7,9 % годовых.

Положительное решение по всем программам действительно в течение 3 месяцев, что позволяет дождаться автомобиля после заказа в производство и оплатить его одобренными кредитными средствами.

Новая «СтрахOFFка» – играя, снижаешь расходы

Специально для Toyota C-HR был разработан продукт «СтрахOFFка», позволяющий контролировать и снижать расходы на КАСКО. В автомобиль устанавливается бесплатное телематическое устройство, которое отслеживает динамику ускорения и торможения, пробег, использование автомобиля в ночное время и оценивает манеру вождения. В зависимости от результата страховой тариф корректируется: чем аккуратнее водитель, тем ниже его расходы на страхование. Стоимость полиса может быть снижена до 30 %.

В специальном приложении водители могут в режиме реального времени самостоятельно следить за оценкой своего профиля и получать рекомендации по улучшению манеры вождения. Игровая форма, прозрачность оценки и возможность оплачивать полис по частям, ежеквартально снижая его стоимость, – все это делает продукт привлекательным для молодых клиентов и позволяет оптимизировать расходы на эксплуатацию автомобиля.

Настоящий эксклюзив

Сохранить уникальность своего Toyota C-HR, даже когда он перестанет быть единственным на дороге, позволят индивидуальные стилистические решения в виде трех пакетов внешнего стайлинга. Динамичный Sport pack, «внедорожный» SUV pack и яркий Chrome pack будут доступны у официальных дилеров Тойота с 1 июля 2018 года.

Добавить цвета при покупке Toyota C-HR можно с помощью оригинальных накладок и молдингов насыщенных цветов: лайм, бронза, металлик, белый и гранат. Тем, кто не мыслит своей жизни без экстремальных видов спорта, доступны специальные наклейки с изображением сноуборда, велосипеда и других атрибутов активного образа жизни. Наклейки можно совместить с любым пакетом аксессуаров.