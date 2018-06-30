Лучшее время на Северной петле Нюрбургринга
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Лучшее время на Северной петле Нюрбургринга
Июнь 30 20:03 2018

Porsche 919 Hybrid Evo установил новый рекорд Северной петли

Тимо Бернхард (37 лет, Германия) за рулем Porsche 919 Hybrid Evo пересек финишную черту Северной петли Нюрбургринга, зафиксировав на секундомере время 5 минут и 19,55 секунды.Porsche 919 Hybrid Evo установил новый рекорд Северной петли

Это достижение позволило двукратному победителю 24 часов Ле-Мана и действующему чемпиону мира по гонкам на выносливость побить рекорд круга на культовой 20,8-километровой немецкой гоночной трассе, державшийся 35 лет. 28 мая 1983 года Штефан Беллоф за рулем Porsche 956 C установил легендарное время 6:11,13.Porsche 919 Hybrid Evo установил новый рекорд Северной петли

Porsche 919 Hybrid Evo – это усовершенствованный прототип класса LMP1, ставший триумфатором 24 часов Ле-Мана в 2015, 2016 и 2017 годах, а также принесший Porsche победы в зачете пилотов и зачете конструкторов Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA три раза подряд.

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919 Hybrid EvoPorscheрекорд
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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