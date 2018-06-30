Лучшее время на Северной петле Нюрбургринга 6

Porsche 919 Hybrid Evo установил новый рекорд Северной петли

Тимо Бернхард (37 лет, Германия) за рулем Porsche 919 Hybrid Evo пересек финишную черту Северной петли Нюрбургринга, зафиксировав на секундомере время 5 минут и 19,55 секунды.

Это достижение позволило двукратному победителю 24 часов Ле-Мана и действующему чемпиону мира по гонкам на выносливость побить рекорд круга на культовой 20,8-километровой немецкой гоночной трассе, державшийся 35 лет. 28 мая 1983 года Штефан Беллоф за рулем Porsche 956 C установил легендарное время 6:11,13.

Porsche 919 Hybrid Evo – это усовершенствованный прототип класса LMP1, ставший триумфатором 24 часов Ле-Мана в 2015, 2016 и 2017 годах, а также принесший Porsche победы в зачете пилотов и зачете конструкторов Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA три раза подряд.