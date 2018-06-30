Автосалон в Детройте изменит формат и дату проведения
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Автосалон в Детройте изменит формат и дату проведения
Июнь 30 08:03 2018

North American International Auto Show в Детройте может сменить название

Организаторы международного автосалона в Детройте приняли решение изменить формат выставки и дату её проведения, сообщает Коммерсант.ru

Detroit Auto Dealers Association, выступающая устроителем North American International Auto Show, с 2020 года перенесёт январскую выставку на июнь или октябрь — новая дата проведения шоу будет названа 24 июля.

Также рассматривается возможность изменения формата выставки, при котором она из павильонов переберётся на открытые площадки и станет менее формальных мероприятием. Если все нововведения будут одобрены, то шоу может сменить и название.

Напомним, ранее ряд автопроизводителей заявил, что откажется от участия в NAIAS из-за того, что в январе в Лас-Вегасе проходит выставка потребительской электроники CES, где с каждым годом участвует всё больше автомобильных брендов.

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  Article "tagged" as:
North American International Auto Showавтосалоны
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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