Автосалон в Детройте изменит формат и дату проведения 6

North American International Auto Show в Детройте может сменить название

Организаторы международного автосалона в Детройте приняли решение изменить формат выставки и дату её проведения, сообщает Коммерсант.ru

Detroit Auto Dealers Association, выступающая устроителем North American International Auto Show, с 2020 года перенесёт январскую выставку на июнь или октябрь — новая дата проведения шоу будет названа 24 июля.

Также рассматривается возможность изменения формата выставки, при котором она из павильонов переберётся на открытые площадки и станет менее формальных мероприятием. Если все нововведения будут одобрены, то шоу может сменить и название.

Напомним, ранее ряд автопроизводителей заявил, что откажется от участия в NAIAS из-за того, что в январе в Лас-Вегасе проходит выставка потребительской электроники CES, где с каждым годом участвует всё больше автомобильных брендов.