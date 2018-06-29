Volkswagen празднует тридцатилетие своего легендарного автофургона 6

Volkswagen California: 30 лет путешествий и свободы

В 2018 году Volkswagen Коммерческие автомобили празднует тридцатилетие своего легендарного автофургона. С момента первого появления модели California в 1988 году любовь к ней не ослабевает. На протяжении четырех поколений было продано 157 500 автомобилей California.

Это самый успешный автофургон своего класса, синоним свободы и ваше идеальное решение для автокэмпинга.

История California начинается со специальной версии Camper, основанной на первом поколении минивэна Т3. Привлекательная цена, функциональность и технологичность сразу же сделали эту модель бестселлером. После этого California превратился из специальной версии в самостоятельный модельный ряд. Всего в серии T3 было выпущено 22 000 автомобилей этой модели, в серии T4 – 39 000. А серия T5 побила производственный рекорд, выпустив на рынок почти 50 000 автомобилей.

Сегодня California – это компактный 4 или 5-местный «дом на колёсах», который, при всей своей функциональности, способен развивать высокую скорость передвижения во время путешествия. Формат экономичного легкового автомобиля элегантно и практично вмещает две спальни, столовую, мансарду, кухню, а по желанию — ещё и открытую террасу. «Мобильный дом на колёсах» — это в первую очередь мобильная мебель: сиденья водителя и переднего пассажира можно развернуть на 180 градусов, а задний диван раскладывается в просторное нижнее спальное место.

California оборудован всем необходимым для насыщенных путешествий: электрообогревом и электрорегулировкой боковых зеркал, полностью светодиодными фарами, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением и светодиодной подсветкой в подъёмной двери. Модель оснащена совершенными климатическими и инфомедиа-системами и готова удивить изысканным и практичным дизайном салона и передней панели. О безопасности водителя и пассажиров позаботятся адаптивное шасси DCC, современный комплекс систем безопасности и электронные ассистенты – в Volkswagen California всё продумано до мелочей.