Концерт серии BMW LSO Open Air Classics состоится в Лондоне 6

Музыка над Лондоном: Сэр Саймон Рэттл проведет седьмой бесплатный концерт серии BMW LSO Open Air Classics

В это воскресенье, 1 июля 2018 года, Трафальгарская площадь превратится в огромную музыкальную сцену, на которой выступит Лондонский симфонический оркестр под управлением его нового дирижера Сэра Саймона Рэттла в рамках проекта BMW LSO Open Air Classics.

50 юных музыкантов и Лондонский симфонический оркестр сыграют вместе на Трафальгарской площади.

Грядущее событие знаменует начало новой стадии в развитии долгосрочного партнерства между немецким концерном и ведущим симфоническим коллективом Лондона и дарит уникальную возможность всем желающим насладиться шедеврами классической музыки под открытым небом на одной из самых известных мировых площадей. Организаторы мероприятия ожидают более 10 тысяч зрителей. Британская столица приняла эстафету у Москвы, где 24 июня состоялась премьера классической серии BMW, получившая название «BMW Опера без границ».

Впервые концерт будет транслироваться в режиме реального времени на специальном Youtube канале и доступен для просмотра поклонникам классической музыки по всему миру. Лондонский симфонический оркестр регулярно транслирует свои концерты из концертного зала «Барбикан-центр» совершенно бесплатно.

Более 100 музыкантов одного из лучших оркестров Европы сыграют партии из известных классических произведений вместе с 50 юными дарованиями из Восточного Лондона, участниками программы LSO On Track, а также учащимися Гилдхоллской школы музыки и театра. Руководить таким необычным коллективом будет Сэр Саймон Рэттл – шестой за всю историю и первый из ныне живущих дирижеров в мировой двадцатке лучших по версии BBC Music Magazine. Программа этого года посвящена теме танца и балета и включает произведения Антонина Дворжака, Жюля Массне, Петра Чайковского и Игоря Стравинского. Также, в рамках концерта состоится мировая премьера произведения 29-летней пианистки и композитора Кейт Уитли, основательницы оркестра Peckham Car Park’s Multi-Story.

«Выступать на такой необычной сцене перед многотысячной толпой – огромная честь для меня. Надеюсь, что совместное выступление Лондонского симфонического оркестра и юных жителей британской столицы смогут покорить сердца слушателей и вдохновить нашу публику. Мы хотим еще раз доказать, что вне зависимости от того, где звучит музыка великих композиторов – внутри концертного зала или за его пределами – она должна быть доступна каждому. Я очень признателен компании BMW Group и мэру Лондона за то, что воплотили эту идею в жизнь», – комментирует Сэр Саймон Рэттл.

Своими мыслями поделился и мэр Лондона Садик Хан: «Этим летом Трафальгарская площадь превратится в самую большую концертную площадку Лондона, чтобы гости столицы, ее жители и люди по всему миру смогли насладиться великолепным выступлением главного музыкального коллектива Лондона под руководством Сэра Саймона Рэттла. Также состоится мировая премьера нового произведения талантливой пианистки и композитора Кейт Уитли «Небесные танцы» («Sky Dances»). Я очень рад, что наряду с профессиональными артистами на сцену выйдут и 50 выдающихся молодых талантов из восточной части Лондона, представляющих новое поколение музыкальной истории города. Убежден, что благодаря этому концерту мы сможем вновь подтвердить статус Лондона как мировой столицы музыки».

«Я вдохновлена идеей работы с молодыми музыкантами и их совместного творчества с профессиональным оркестром. Создание произведения, которое будет исполнено этим необычным коллективом в самом сердце Лондона, – бесценный опыт и захватывающий вызов для меня», – комментирует Кейт Уитли.

«Мы полностью разделяем мнение Сэра Саймона Рэттла о том, что музыка должна быть доступна каждому. Предоставлять возможность просматривать невероятный и вовлекающий контент вне зависимости от местонахождения интернет-пользователя – основная миссия Youtube. Мы признательны Лондонскому симфоническому оркестру за то, что выбрали платформу нашего видеохостинга для расширения своей аудитории. Для нас огромная честь организовать онлайн-трансляцию живого концерта под открытым небом такого именитого музыкального коллектива для миллионов людей по всему миру», – подчеркивает Кандис Морриси, глава Youtube по развитию музыкальных партнерских отношений в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Вход на мероприятие бесплатный. В ходе концерта прозвучат отрывки из следующих произведений: «Славянские танцы» (Антонин Дворжак), «Сид» (Жюль Массне), «Щелкунчик» (Петр Чайковский), «Жар-птица» (Игорь Стравинский), «Небесные танцы» (Кейт Уитли).

Серия концертов BMW под открытым небом ежегодно проходит в Лондоне, Мюнхене и Берлине. 24 июня 2018 года премьера проекта состоялась в Москве, получив название «BMW Опера без границ».