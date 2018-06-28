Система компенсации кренов в новом Touareg
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Система компенсации кренов в новом Touareg
Июнь 28 16:06 2018

Touareg поднимает уровни комфорта и маневренности.

В конструкцию одной из самых передовых версий ходовой части, состоящей преимущественно из алюминиевых деталей, входят инновационная пневматическая подвеска с электронной стабилизацией и новая адаптивная система компенсации кренов (eAWS). Главные элементы eAWS – стабилизаторы поперечной устойчивости с электродвигателями, которые питаются от дополнительной 48-вольтной бортовой сети. Система мгновенно адаптируется к дорожным условиям, благодаря чему автомобиль отличается отличной управляемостью и ездовым комфортом.

Новый Touareg поднялся на уровень выше

Основным элементом новой адаптивной системы компенсации кренов являются управляемые стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней осях.

Традиционная ходовая часть оснащена неразъемными стальными стабилизаторами в передней и задней подвесках. При прохождении поворотов, а также когда одна сторона автомобиля движется по сравнительно крупным неровностям, два конца стабилизатора поперечной устойчивости поворачиваются в противоположных направлениях, уменьшая склонность автомобиля к кренам при движении. Неразъемный стабилизатор – всегда компромисс между максимальной стабилизацией при повороте и минимальным влиянием при преодолении неровностей проезжей части.

В Volkswagen Touareg с системой eAWS устанавливаются электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости на обеих осях, работу которых координирует центральный блок управления. В данной системе две части стабилизатора соединяются друг с другом при помощи трехступенчатого планетарного редуктора, приводимого в движение электродвигателем. В зависимости от условий движения части стабилизатора либо поворачиваются относительно друг друга с регулируемым усилием, либо практически без сопротивления, что позволяет заметно уменьшить крены кузова при прохождении поворотов и, в тоже время, предотвращает раскачку кузова при движении по неровностям. Это делает автомобиль более безопасным, маневренным и комфортным. Для максимально быстрого и точного управления электрическими актуаторами используется дополнительная бортовая сеть с напряжением 48 В, стабильность которой обеспечивает батарея накопительных конденсаторов большой емкости.

Кроме того, при движении по бездорожью система также максимально снижает момент, передаваемый стабилизаторами, что обеспечивает более надежное сцепление с дорогой.

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TouaregVolkswagen
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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