Синоптики предупредили москвичей о грозовых дождях, граде и шквалистом ветре 8

В Москве на смену жаре придут дожди

Погода в Москве к предстоящим выходным испортится, на смену жаре придут грозовые дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в столице сохранится сухая и солнечная погода, жара будет усиливаться. 27 июня воздух прогреется до 26-28 градусов, к пятнице ожидается до 30 градусов тепла.