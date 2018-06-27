Синоптики предупредили москвичей о грозовых дождях, граде и шквалистом ветре

Погода в Москве к предстоящим выходным испортится, на смену жаре придут грозовые дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в столице сохранится сухая и солнечная погода, жара будет усиливаться. 27 июня воздух прогреется до 26-28 градусов, к пятнице ожидается до 30 градусов тепла.
«С наступлением выходных ситуация изменится. С приближением к нам с юго-запада грозового фронта погода испортится: пойдут дожди, сопровождаемые раскатами грома, местами они могут быть сильными. Не исключено выпадение града, при грозах — шквалистое усиление ветра. В таких условиях жара начнется спадать. По предварительным оценкам, в субботу температура будет не выше 25 градусов, а в воскресенье она понизится до 20-22 градусов», — сказал собеседник агентства.
C 2014 года www.amsrus.ru
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