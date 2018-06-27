Российская премьера проекта «BMW Опера без границ» 5

Оглушительная премьера: проект «BMW Опера без границ» покорил российскую столицу.

Москва стала свидетелем грандиозного музыкального события – фестиваля «BMW Опера без границ», организованного компанией BMW Group Россия совместно с Государственным академическим Большим театром России.

Симфонический оркестр Большого театра под управлением его главного дирижера и музыкального руководителя Тугана Сохиева дал бесплатный концерт на Театральной площади Москвы. Помимо выдающихся симфонических произведений для жителей и гостей столицы прозвучали лучшие арии из классических произведений русских и иностранных авторов в исполнении восходящих звезд мировой оперной сцены: Анны Аглатовой, Богдана Волкова, Анны Бондаревской, Игоря Головатенко и Олега Долгова.

Более 8 тысяч слушателей смогли погрузиться в волшебную атмосферу под завораживающие звуки известных композиций, на два часа позабыв о городской суете и прикоснувшись к высокому искусству. Музыкальную эстафету у Москвы перехватит Лондон, где 1 июля на Трафальгарской площади состоится концерт BMW LSO Open Air Classics.

«Я счастлив представить проект «BMW Опера без границ» в России. Мы в BMW Group уверены, что классическая музыка и искусство должны быть доступны для всех без каких-либо ограничений, поэтому мы проводим подобные проекты по всему миру, – комментирует генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт. – В это воскресенье мы вместе с Большим театром подарили грандиозный праздник тысячам любителей классической музыки. Блистательное выступление музыкантов, благодарная и восторженная публика, а также громкие овации и слова благодарности – яркий показатель успешности проекта, превзошедшего все наши ожидания».

В минувший вечер под руководством Тугана Сохиева на сцену вышли 110 артистов симфонического оркестра Большого театра.

В первом отделении концерта солисты театра исполнили главные арии из лучших русских опер: «Снегурочка» и «Майская ночь» Николая Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Петра Чайковского. Также прозвучали фрагменты из балета Петра Чайковского «Щелкунчик», увертюра к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила» и романс Александра Алябьева «Соловей».

Вторая часть концерта была посвящена произведениям зарубежных авторов. Гости мероприятия услышали отрывки из произведений Джузеппе Верди – «Травиата» и «Сила судьбы», опер Гаэтано Доницетти – «Дон Паскуале», «Любовный напиток» и музыкальных шедевров Жоржа Бизе – «Кармен». Прекрасным дополнением программы стала Баркарола – нежнейший дуэт для сопрано и меццо-сопрано из последней оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

Завершила концерт Застольная песня “Libiamo, ne’ lieti calici” из оперы Верди «Травиата» в элегантном исполнении всех принимающих участие в концерте артистов.

Ультрасовременная звуковая система и вертикальные LED-панели, расположенные по периметру задней части сцены, обеспечили отличное звучание и красивое визуальное сопровождение. А абсолютно новый BMW X4 стал важнейшим гостем мероприятия. Автомобиль, впервые представленный российской публике, занял свое почетное место на пьедестале по краям сцены.

Концерты под открытым небом с участием звезд мировой классической сцены уже стали горячо ожидаемым событием в культурных календарях европейских столиц. Благодаря инициативе BMW Group Берлин, Мюнхен и Лондон уже много лет принимают у себя фестиваль «BMW Опера для всех». Начиная с 2007, более 400 тысяч поклонников музыки смогли насладиться фестивалем.

Следующий концерт в классической серии BMW состоится уже 1 июля в Лондоне. На Трафальгарскую площадь в центре британской столицы выйдут музыканты Лондонского симфонического оркестра под руководством сэра Саймона Рэттла. Программа уже шестого бесплатного концерта BMW LSO Open Air Classics в этом году будет посвящена теме танца и балета. В концерт войдут произведения Дворака, Массне, Чайковского и Стравинского. Кроме того, на Трафальгарской площади состоится мировая премьера 29-летней пианистки и композитора Кейт Уитли, основательницы Multi-Story Orchestra, пропагандирующего вседоступность классической музыки.

BMW Group Россия и Большой театр

Во всем мире Большой театр олицетворяет культурную жизнь России. Именно поэтому запущенное в 2004 году сотрудничество концерна BMW Group с этой легендарной творческой институцией имеет выдающееся значение и благоприятно влияет на бизнес и репутацию компании в России.

За долгие годы сотрудничества компания BMW Group Россия оказала поддержку всем громким премьерам Большого театра, в числе которых такие оперные шедевры, как «Летучий Голландец», «Мазепа», «Сон в летнюю ночь», «Фальстаф», «Война и мир». Выступая в роли надежного партнера, BMW Group является залогом долгосрочного культурного взаимодействия и гарантирует полную свободу творчества во всех проектах, в которых принимает участие, поскольку данный принцип является основополагающим в создании как выдающихся произведений искусств, так и успешных инноваций в сфере бизнеса.

Инициативы BMW Group в области культуры

В течение почти пяти десятилетий BMW Group инициировала и приняла участие в более ста международных культурных проектов. Компания уделяет особенное внимание долгосрочному сотрудничеству в области современного искусства, классической музыки и джаза, а также архитектуры и дизайна. Уже много лет BMW Group поддерживает такие знаковые арт-мероприятия, как Art Basel в Базеле, Майами и Гонконге, Frieze Art Fair и Frieze Masters London, Frieze New York, Paris Photo, Paris Photo Los Angeles и TEFAF Maastricht. Немецкий концерн также связывает сотрудничество в области проблем урбанизма с музеем Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке и долгосрочные проекты с галереей Tate Modern в Лондоне и Национальной галереей в Берлине.