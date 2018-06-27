Повышение цен на Chevrolet Niva

C 1 июля 2018 года рекомендованные розничные цены на автомобили Chevrolet NIVA комплектаций L, LC, LE, LE Камуфляж повышаются на 15 тысяч рублей, комплектаций GL, GLC, LE+, LE+ Камуфляж на 17 тысяч рублей.
Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet NIVA составит:
Повышение цен на автомобили связано с внешними факторами, повлекшими удорожание комплектующих изделий.
C 2014 года www.amsrus.ru
А что шнива- иномарка? Комлектуха из-за бугра? До сих пор не локализовали?😁
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