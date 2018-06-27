Повышение цен на Chevrolet Niva
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Повышение цен на Chevrolet Niva
Июнь 27 11:09 2018

С 1 июля 2018 г. повышаются цены на Chevrolet Niva всех комплектаций

C 1 июля 2018 года рекомендованные розничные цены на автомобили Chevrolet NIVA комплектаций L, LC, LE, LE Камуфляж повышаются на 15 тысяч рублей, комплектаций GL, GLC, LE+, LE+ Камуфляж на 17 тысяч рублей.

Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet NIVA составит:

  • L — 623 000,00 рублей;
  • LC — 666 000,00 рублей;
  • GL — 708 000,00 рублей;
  • LE — 710 000,00 рублей;
  • LE Камуфляж — 720 000,00 рублей:
  • GLC — 757 500,00 рублей;
  • LE+ — 770 500,00 рублей;
  • LE+ Камуфляж — 780 500,00 рублей.

Повышение цен на автомобили связано с внешними факторами, повлекшими удорожание комплектующих изделий.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Valery Volkov
    Июнь 27, 11:30 #1 Valery Volkov

    А что шнива- иномарка? Комлектуха из-за бугра? До сих пор не локализовали?😁

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