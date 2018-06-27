Повышение цен на Chevrolet Niva 16

С 1 июля 2018 г. повышаются цены на Chevrolet Niva всех комплектаций

C 1 июля 2018 года рекомендованные розничные цены на автомобили Chevrolet NIVA комплектаций L, LC, LE, LE Камуфляж повышаются на 15 тысяч рублей, комплектаций GL, GLC, LE+, LE+ Камуфляж на 17 тысяч рублей.

Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet NIVA составит:

L — 623 000,00 рублей;

— 623 000,00 рублей; LC — 666 000,00 рублей;

— 666 000,00 рублей; GL — 708 000,00 рублей;

— 708 000,00 рублей; LE — 710 000,00 рублей;

— 710 000,00 рублей; LE Камуфляж — 720 000,00 рублей:

Камуфляж — 720 000,00 рублей: GLC — 757 500,00 рублей;

— 757 500,00 рублей; LE+ — 770 500,00 рублей;

— 770 500,00 рублей; LE+ Камуфляж — 780 500,00 рублей.

Повышение цен на автомобили связано с внешними факторами, повлекшими удорожание комплектующих изделий.