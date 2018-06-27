Новый рекорд Bentley Bentayga в гонке на Пайкс-Пик 11

Bentayga установил новый рекорд для SUV на Пайкс-Пик

Bentley Bentayga вновь продемонстрировал выдающиеся динамические возможности, установив новый рекорд для серийных автомобилей класса SUV в международной гонке по подъему на Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hill Climb).

Пилотируемый двукратным победителем этой гонки, новозеландцем Рисом Милленом (Rhys Millen), Bentayga преодолел трассу протяженностью 19,99 км всего за 10 минут 49,9 секунды. Сохраняя среднюю скорость 107 км/ч, автомобиль улучшил предыдущий рекорд почти на 2 минуты.

Подъем в гору по трассе с 156 поворотами и перепадом высот более 1500 метров потребовал от Bentayga в полной мере реализовать потенциал уникального сочетания 600-сильного двигателя W12 с крутящим моментом 900 Нм, адаптивной пневматической подвески, карбон-керамических тормозов и работающих от бортовой сети напряжением 48 вольт активных стабилизаторов.

В результате был установлен впечатляющий новый рекорд.

Член правления Bentley, ответственный за маркетинг и продажи, Крис Крафт (Chris Craft) отметил: «Этот рекорд подтверждает выдающиеся динамические возможности Bentayga и вновь демонстрирует, что Bentley Motors является единственным в мире автопроизводителем, способным сочетать высочайшую степень роскоши и захватывающую дух динамику. Поздравляю всех сотрудников Bentley Motorsport, а также Риса Миллена и его команду».

Сразу после финиша впечатлениями поделился Рис Миллен: «Невероятный автомобиль! Преодолеть столь сложную трассу менее чем за 11 минут на роскошном внедорожнике с минимальными доработками – это серьезное подтверждение мощности и уникальности инженерных решений Bentayga. Для меня заезд прошел просто великолепно. Автомобиль уверенно держался на трассе на протяжении всего подъема, придавая мне уверенность, необходимую для серьезного прорыва. Я в восторге от того, что нам удалось записать рекорд в категории SUV на счет Bentley – это достойная награда и для бренда, и для всех, кто участвовал в проекте».

В соответствии с правилами и техническими требованиями, стандартная серийная версия Bentayga получила лишь минимальные доработки. Спереди были установлены специальные гоночные сиденья, а вместо задних появились каркас безопасности и система пожаротушения. Внедорожник оснастили шинами Pirelli из сертифицированного Департаментом транспорта США списка (DOT-marked) и спортивной системой выпуска Akrapovic, которая используется на серийных автомобилях.

Во всем остальном подготовленный для участия в гонке Пайкс-Пик SUV представляет собой полностью стандартный Bentayga, окрашенный в притягивающий взгляд желто-зеленый цвет Radium Satin, эффектный контраст с которым создают элементы отделки из черного хрома и комплект навесного оборудования из карбона, предлагающийся с пакетом Black Specification.

Ограниченная серия специальной версии Bentayga будет выпущена по случаю рекорда

Компания Bentley празднует победу выпуском новой специальной серии Bentayga, тираж которой составит всего 10 экземпляров.

Разработанная и изготовленная вручную собственным подразделением Bentley по индивидуализации – ателье Mulliner – специальная серия Bentayga Pikes Peak отметит достижение Bentayga W12 на легендарной горной трассе.

Bentayga Pikes Peak получит яркий притягательный дизайн. Кузов может быть выполнен в двух цветовых вариантах – глубоком черном Beluga или эффектном ярко-зеленом Radium.

На автомобили установят 22- дюймовые колеса с индивидуально разработанной двухцветной окраской дисков, с акцентами цвета Beluga или Radium. Также SUV ограниченной серии получат пакет опций Black Specification, что подразумевает замену всех внешних хромированных элементов на глянцево-черные и установку карбоновых сплиттера, накладок порогов, диффузора и заднего спойлера. Передние крылья дополнит миниатюрная эмблема Pikes Peak.

Интерьер будет оформлен в специально подобранной цветовой гамме Mulliner Design Colour Split: акценты лаймового цвета Key Lime гармонируют с черной кожей цвета Beluga, обивку сидений и дверей украсят вставки из алькантары.

Рулевое колесо и рычаг переключения передач также будут отделаны алькантарой, а потолок обит тканью Eliade. Карбоновые декоративные панели также дополнит логотип Pikes Peak. Завершающим элементом оформления интерьера станут индивидуальные рельефные панели Pikes Peak.

Специальная серия Bentayga Pikes Peak получит точно такие же двигатель и компоненты шасси, как и установивший рекорд гоночный вариант. На SUV установят культовый шестилитровый двигатель Bentley W12 с двойным турбонаддувом мощностью 600 л. с. и крутящим моментом 900 Нм. Тягу на колеса будут передавать восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия ZF и система постоянного полного привода.

Великолепный баланс изысканного комфорта и оптимальной устойчивости на дороге обеспечивают адаптивная пневмоподвеска и уникальная разработка Bentley – первая в мире активная электрическая система подавления кренов Bentley Dynamic Ride, работающая от бортовой сети напряжением 48 вольт. Дополняют оснащение специальной серии спортивная выпускная система Bentayga Sports Exhaust и пакет Touring Specification.