Hyundai Motor Group и Audi объявляют о партнерстве в области разработки электромобилей 10

Hyundai Motor Group и Audi объявляют о партнерстве в развитии технологий водородных топливных элементов

Hyundai Motor Group и AUDI AG заключили кросс-лицензионное патентное соглашение в области разработки электромобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах (FCEV)

Соглашение распространяется на действующие патенты, а также на патенты, которые будут получены сторонами в ближайшие годы

Hyundai Motor Group стремится использовать новые возможности развития бизнеса в области производства компонентов FCEV

Hyundai Motor Group (далее — Концерн) и AUDI AG (далее — Audi) объявили о заключении долгосрочного кросс-лицензионного патентного соглашения, распространяющегося на широкий спектр компонентов и технологий создания электромобилей на водородных топливных элементах (FCEV). В рамках нового партнерства пятый в мире по объемам производства автомобильный концерн и немецкий производитель автомобилей премиум-сегмента объединят усилия по разработке FCEV, что позволит им в будущем стабильно сохранять лидерство в автомобильной индустрии.

Кросс-лицензионное соглашение подписано между компанией Hyundai Motor – флагманским автомобильным брендом Концерна – и Audi, однако распространяется также на родственные обеим компаниям структуры и может быть взаимно использовано ими.

Hyundai, Audi и их структуры в ближайшие годы будут в равной степени обеспечивать переуступку патентных лицензий. Срок действия соглашения не оглашается. Партнерство между Hyundai Motor Group и Audi предполагает использование общих возможностей в области технологий водородных топливных элементов, что позволит сторонам укрепить свои позиции на рынке FCEV. Помимо этого, соглашение включает взаимный доступ к разработкам компонентов топливных элементов. В качестве первого шага Hyundai Motor Group предоставит партнеру доступ к компонентам, создание которых основано на «ноу-хау», полученном в ходе разработки моделей ix35 Fuel Cell и NEXO.

Компания Audi, на которую в составе концерна Volkswagen возложена ответственность за разработку технологий водородных топливных элементов, также получит возможность в полной мере использовать цепочку поставок компонентов FCEV, созданную Hyundai. Компания Hyundai Motor, являющаяся первым в мире производителем, наладившим крупносерийный выпуск электромобилей на топливных элементах, предлагает FCEV в сегменте кроссоверов с 2013 года и в настоящее время реализует их на рынках 18 стран мира.

«Подписанное соглашение является еще одним примером приверженности Hyundai идее формирования более стабильного будущего и повышения уровня жизни потребителей благодаря выводу на рынок автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах, которые способствуют сокращению вредных выбросов в атмосферу, — прокомментировал событие вице-председатель правления Hyundai Motor Company Чон Исон (Euisun Chung). – Мы уверены в том, что партнерство между Hyundai Motor Group и Audi будет успешно демонстрировать как общее направление развития, так и те преимущества, которые дарят мировому сообществу FCEV». «Водородные топливные элементы – наиболее систематизированный вид использования электроэнергии для силовых установок автомобилей, поэтому они являются мощным активом в нашем портфолио технологий премиальных транспортных средств с нулевым уровнем вредных выбросов, — сказал Петер Мертенс (Peter Mertens), член правления Audi AG, ответственный за технические разработки. – Придерживаясь заданного плана по созданию FCEV, мы объединяем силы с такими надежными и передовыми партнерами, как Hyundai. Мы верим, что сотрудничество – это верный путь к достижению прорыва и созданию передовых инноваций с привлекательной структурой затрат».

Партнерство вне обмена патентными правами

Hyundai Motor Group и Audi также договорились об исследовании возможностей для следующего шага в своем сотрудничестве, основная задача которого — лидерство в отраслевых стандартах в области технологий водородных топливных ячеек, ускорение разработок FCEV и стимулирование инноваций в этих технологиях. Это позволит открыть перед потребителями более широкие возможности использования передовых и высокотехнологичных транспортных средств.

Партнерство открывает новые возможности для бизнеса Концерна по производству компонентов для водородных топливных элементов

Hyundai Motor Group также планирует повысить уровень своей конкурентоспособности в производстве компонентов для водородных топливных элементов, реализуя новые возможности бизнеса. Ожидается, что компания Hyundai Mobis (Mobis), являющаяся ведущим производителем компонентов FCEV в составе Концерна, будет последовательно расширять свою роль в разработке и производстве запатентованных основных компонентов для FCEV, которые создаются и выпускаются под брендами Hyundai и KIA.

В 2017 году Mobis стала первой в мире компанией, наладившей интегрированную систему производства основных компонентов для FCEV. В настоящее время завод компании в южнокорейском городе Чхунджу (Chungju) имеет мощности, необходимые для выпуска 3000 полноценных силовых установок на водородных топливных элементах (PFC, Powertrain fuel cell) в год. PFC включают в себя блоки топливных элементов, тяговые электродвигатели, силовые электронные компоненты и блоки обеспечения водородным топливом. В будущем, в зависимости от потребностей рынка, Mobis может увеличить производственные мощности до десятков тысяч PFC в год.

Водород является привлекательным источником энергии для электромобилей будущего благодаря тому, что его использование позволяет добиться большого запаса автономного хода и требует меньшего времени на заправку. Это особо актуально, в частности, для крупногабаритных транспортных средств, у которых наиболее ярко выражаются весовые преимущества, обеспечиваемые конструкцией автомобиля с силовой установкой на водородных топливных элементах. Среди ключевых аспектов будущего рыночного успеха подобных технологий – обеспечение регенеративного производства водорода и формирование инфраструктуры соответствующего уровня.

Занимая лидирующую позицию в производстве FCEV, Hyundai Motor Group стремится создавать такие электромобили на топливных элементах, которые превосходили бы ожидания, возлагаемые на автомобили с традиционными силовыми установками, в плане безопасности, надежности, запаса хода и уровня оснащения. Дальнейшее укрепление мирового лидерства концерна связано с появлением NEXO – нового кроссовера с силовой установкой на водородных топливных элементах, имеющего увеличенный запас хода и высокую топливную эффективность. Мощность двигателя NEXO составляет 120 кВт*, что на 20% больше, чем у предшествующей модели Tucson Fuel Cell (на ряде рынков представленной как ix35 Fuel Cell). NEXO создан на базе новой платформы, специально разработанной для электромобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах, что позволило обеспечить более высокую мощность и лучшие ходовые качества и динамику, чем у предыдущего поколения FCEV.