Развеселившую фанатов из Хорватии дорожную яму заасфальтировали
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Развеселившую фанатов из Хорватии дорожную яму заасфальтировали
Июнь 23 13:25 2018

Дорожники заасфальтировали яму в Нижнем Новгороде.

Ранее 22 июня сообщалось, что болельщики сборной Хорватии после победы над командой Аргентины, гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму. Хорваты залезли в нее и сделали фотографию, породившую новый мем.

Появился новый мем

Отмечается, что работы завершили 22 июня к 13:00. «Несмотря на факт отсутствия утечек на сетях горячего водоснабжения в данном районе, провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается», — говорится в сообщении.

Возможно, чтобы решить проблему дорог в России, нужно в каждую яму просто посадить по иностранному болельщику — пишет Лентач на FB

Хватит ли иностранных болельщиков на дорожные ямы в России

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ЧМ-2018яма
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AMSRUS
AMSRUS

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