Развеселившую фанатов из Хорватии дорожную яму заасфальтировали

Ранее 22 июня сообщалось, что болельщики сборной Хорватии после победы над командой Аргентины, гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму. Хорваты залезли в нее и сделали фотографию, породившую новый мем.
Отмечается, что работы завершили 22 июня к 13:00. «Несмотря на факт отсутствия утечек на сетях горячего водоснабжения в данном районе, провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается», — говорится в сообщении.
Возможно, чтобы решить проблему дорог в России, нужно в каждую яму просто посадить по иностранному болельщику — пишет Лентач на FB
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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