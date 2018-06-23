Обновленный кроссовер Dongfeng AX7 рассекретили
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Обновленный кроссовер Dongfeng AX7 рассекретили
Июнь 23 17:04 2018

В пресс-службе китайского автогиганта произошла утечка информации

Китайский автопроизводитель Dongfeng готовит к премьере рестайлинговую версию кроссовера Dongfeng AX7. Сегодня в Сети появились первые официальные фотографии новинки, рассекретившие весь экстерьер автомобиля.

DongFeng AX7 во всей красе

Судя по всему, в связи с утечкой информации, официальные фотографии обновленного кроссовера были опубликованы раньше, чем планировалось. Как можно увидеть на снимках, автомобиль приобрел переработанную радиаторную решетку, другие бампера, более современную светодиодную оптику и другую дверь багажника.

Интересной особенностью обновленного Dongfeng AX7 стал двухцветный окрас кузова и легкосплавные 19-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном.

Ожидается, что в моторную линейку рестайлингового паркетника войдут 1,4-литровый 143-сильный и 1,6-литровый 167-сильный двигатели, пару которым составит 6-ступенчатая «механика» или 6-скоростной «робот».

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AX7Dongfeng
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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